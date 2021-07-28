Не краєвидами єдиними: 5 причин відвідати Україну просто зараз

Причин відвідати Україну – безліч! Проте їх можна об'єднати у 5 категорій. Крім вже наявних туристичних маршрутів з різними напрямками, є ще безліч цікавинок, вартих уваги.

Україною вже розробили безліч вузькоспеціалізованих турів. Наприклад, для альпіністів, або поціновувачів культури та гастротуристів, відпочинок зі СПА та релаксом або ж драйвом на фестивалях.

До теми Джарилгацький, Бердянський й не тільки: маяки України, які треба відвідати

5 причин відвідати Україну

Атмосфера

Це може стосуватися будь-яких музичних та книжкових фестивалів, ярмарків та фестивалів (кави, дерунів, вареників – чого душа забажає!). Зважаючи на культурне різноманіття, в кожному куточку країни неодмінно буде своя родзинка.

Неймовірна природа

Ліси, гори, озера й ріки – зі сходу на захід та з півдня на північ! Тут є і пустелі, і оази, два солених моря та безкраї поля пшениці. Можна відчути свободу вітру у степах та потужну силу стихій в горах, послухати грім водоспадів та тишу озер.

Неймовірно смачна кухня

Безкраї лани та степи рясніють смачними та природними овочами й фруктами. Крім стереотипного свіжого хліба, сала та борщу – величезне різноманіття смаків національної кухні.

Пригоди та розваги

В Україні розвивається індустрія розваг. Можна спробувати віндсерфінг, кайт-серфінг, дайвінг, каякінг, рафтинг, вейкбординг, скелелазіння, стрибки з парашутом, стрибки на банджі чи мотоциклі та ще велику кількість екстремальних пригод.

Релакс та SPA

Знайти свій дзен – спробувати різні види масажу, пройти спеціальні процедури для обличчя та тіла, а ще – релакс у карпатських чанах, фітнес-програми та йога-ретріти. Україна ідеально підходить для відновлення сил та внутрішньої рівноваги.

До слова, нещодавно туристів вже запрошували провести літо в Україні. Найгарніші природні локації зібрали в одному ролику – краса нашої країни зачаровує.