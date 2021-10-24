Не фортецею єдиною: 6 туристичних локацій Кам'янця-Подільського

Візитівкою Кам'янця-Подільського безумовно є легендарна фортеця. Однак це не єдина локація must visit у місті.

Оскільки Кам'янець-Подільський став місцем нашої ночівлі, після відвідин Бакоти та Субіча, ми вирішили скористатися можливістю відвідати його найцікавіші пам'ятки. Звісно, ми це зробили в експрес-режимі зранку, адже для того, щоб досконало дослідити цю перлину Подільського краю, мабуть, знадобиться кілька днів. На жаль, так багато часу в нас не було.

Але ми підготували для вас список найкращих 6 локацій, які радимо побачити в Кам'янці-Подільському.

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Кам'янець-Подільська фортеця

За однією з версій, "квітка на камені", як називала твердиню Леся Українка, була зведена литовськими князями в другій половині XIV столітті. Хоча оборонні споруди існували тут ще кількасот років тому. Литовці вирішили укріпити саме цю місцевість, адже вірили: глибокі рови, що оточували фортецю, робитимуть її цілковито неприступною для ворогів.



Кам'янець-Подільська Фортеця / Фото Романа Сенишина

Варто зауважити, що ця фортеця виявилася справді міцним горішком, адже за всю історію вона лише двічі піддалася ворогам – під час монголо-татарської навали та польсько-турецької війни. В кінці 20-х років минулого століття Кам'янецька твердиня офіційно стала історико-культурним заповідником. Сьогодні на території фортеці відбуваються фестивалі, а її ворота завжди відкриті для туристів з різних куточків України.

Музей мініатюр "Замки України"

Цікавою атракцією можна назвати музей мініатюр "Замки України", що розташований просто неба. Тут можна побачити деталізовані моделі близько двадцяти архітектурних пам'яток нашої держави. А якщо замовити екскурсію, то можна ще й дізнатися різні цікаві факти, таємниці та легенди, пов'язані з цими будівлями.



Підгорецький замок у мініатюрі / Фото Романа Сенишина



Мініатюра замку у Луцьку / Фото Романа Сенишина



Музей мініатюр "Замки України" / Фото Романа Сенишина

Руська брама

В Кам'янці-Подільському, на берегах річки Смотрич також збереглися два унікальних комплекси XV – XVI століть – Руська та Польська брами. Крім звичних оборонних функцій, вони також виконували гідротехнічні, які полягали в перекритті шлюзів, що дозволяло заповнити каньйон водою до певного рівня та робило підступ ворогів до міста неможливим.



Руська брама / Фото Романа Сенишина

Комплекс Руської брами розташований на правому березі ріки, він захищав в'їзд до міста з південного боку. Всередині XVI століття в процесі ремонтно-будівельних робіт брама стала потужним оборонним комплексом, що складалася з мурів та кількох башт. Проте, на початку XIX століття брама втратила оборонну функцію, а її приміщення почали використовувати для господарських потреб.

Польська брама

Польська брама становила систему з п'яти башт та оборонних мурів, що розташовувалися поперек каньйону. Вона почала руйнуватися ще в XVI столітті внаслідок постійних затоплень. Кардинально реконструювали Польську браму лише через дві сотні років, оскільки стара дорога від броду до брами була визнана недостатньо захищеною. Тепер тут можна побачити барбакан та декілька башт.



Польська брама / Фото Романа Сенишина

Костел святих Апостолів Петра і Павла

Ще однією окрасою Кам'янця-Подільського є костел Святих Апостолів Петра і Павла. Ансамбль споруд складається, власне, зі самого костелу, дзвіниці, тріумфальної арки, а також турецького мінарету. Не дивуйтеся, за часів окупації Поділля османами кафедральний костел перетворився на мусульманську мечеть.



Костел святих Апостолів Петра і Павла / Фото Андрія Сороківського

Востаннє, велика перебудова храму трапилася в XIX столітті й торкнулася здебільшого його зовнішнього вигляду. Тоді костел набув неоготичних рис, поєднаних з елементами бароко. В часи союзу в стінах костелу Петра і Павла базувався відділ атеїзму історичного музею, згодом тут був зал органної музики. І лише на початку 90-х років минулого століття храм повернули римо-католицькій громаді.

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Смотрицький каньйон

Ну і як не згадати про Смотрицький каньйон – глибоку вузьку долину Смотрича, де стрімкі схили досягають висоти 50 метрів. Він утворився течією річки, що торувала собі шлях через товщу Подільських Товтр на території Кам'янця та навколишніх сіл. В межах міста каньйон перетинають три великі мости – Замковий, Новопланівський та "Лань, що біжить".

В давні часи Смотрич був судноплавною рікою і служив водним торговельним шляхом до Кам'янця. Вздовж річки на обидвох берегах простягалися вулиці, які своїм напрямком повторювали річище Смотрича. Сьогодні над каньйоном є кілька оглядових майданчиків, з яких відкриваються чудові краєвиди на сам каньйон та Старе місто.



Смотрицький каньйон / Фото Андрія Сороківського

Отож, Кам'янець-Подільський – це місто, яке зачаровує своєю самобутністю та старовинним духом. Місто, від перебування в якому дійсно кайфуєш. Тому ми закликаємо всіх хоча б раз в житті його відвідати та не пошкодувати часу для того, щоб сповна дослідити всі цікавинки.

Сподіваємось, що ми ще повернемось сюди й проведемо тут не кілька годин, а кілька днів. А поки – час вирушати до фінальних локацій нашої мандрівки.