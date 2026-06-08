Європейські курорти з ідеальною погодою: де шукати гарантоване сонце цієї відпустки

Мрія кожного мандрівника – це провести омріяну відпустку на узбережжі, де погода ніколи не підносить неприємних сюрпризів. Поки одні курорти потерпають від мінливого клімату, інші гарантують абсолютно безхмарне небо протягом усього сезону.

Фахівці з трансферу з аеропортів hoppa проаналізували десятки популярних прибережних напрямків, щоб знайти місця з найнадійнішою погодою. Вони оцінювали курорти за середньою кількістю літніх опадів і визначили куточки, де парасолька точно не знадобиться.

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Який європейський пляж став абсолютним лідером за кількістю сонця?

Перше місце у рейтингу впевнено посів пляж Ніссі (Nissi Beach), розташований в Айя-Напі на Кіпрі. Протягом усього літа тут фіксують у середньому 0 міліметрів опадів. Цей куточок славиться своєю бірюзовою водою та неймовірно м'яким білим піском, що створює атмосферу справжнього тропічного раю.

Ніссі (Nissi Beach) / фото TripAdvisor

Мандрівники, які вже встигли відпочити на цьому узбережжі, діляться винятково захопленими відгуками на платформі Tripadvisor.

Пляж Ніссі просто вразив нас. Вода тут кришталево чиста, бірюзова, а пісок настільки м'який, що навіть не очікуєш побачити таку красу,

– розповідає мандрівниця Емма.

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Вона також додала, що неподалік від берега розташований невеликий острівець, до якого легко дістатися пішки через мілководдя, що викликало справжній захват у дітей. Інші туристи повністю погоджуються з такою оцінкою.

Дивовижний пляж, таке відчуття, ніби я на Карибах!,

– розповідає туристка Олівія.

Чим приваблюють мандрівників сонячні пляжі грецького Родосу?

Друге місце у списку найкращих сонячних локацій дісталося пляжу Фаліракі (Faliraki Beach) на грецькому острові Родос. Тут середня кількість літніх опадів також дорівнює 0 міліметрів. Це місце ідеально підходить для сімейного відпочинку завдяки теплій воді, золотистому піску та розвиненій інфраструктурі. Для любителів активного дозвілля тут пропонують парасейлінг і катання на банані, а для дітей працює аквапарк.

Фаліракі (Faliraki Beach) / фото TripAdvisor

Третю сходинку посів ще один скарб Родосу – затока Святого Павла (St Paul's Bay), де влітку теж панує абсолютна посуха. Ця затишна бухта розташована біля підніжжя історичного селища Ліндос. Спокійна та прозора вода затоки ідеально підходить для плавання, а навколишні краєвиди просто захоплюють подих.

Затока Святого Павла (St Paul's Bay) / фото TripAdvisor

Цікаво! Затока Святого Павла розташована безпосередньо під історичним селищем Ліндос на острові Родос. Це місце відоме своєю мальовничою традиційною архітектурою та стародавнім акрополем, що височіє над бухтою, створюючи унікальний історичний та культурний контекст для мандрівників.

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Які ще європейські пляжі увійшли до десятки найсухіших?

Окрім трійки лідерів, аналітики виділили ще кілька чудових узбереж у різних куточках Європи, де літні дощі є надзвичайно рідкісним явищем.