Названі найщасливіші країни світу: серед них є і Україна – рейтинг

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Всесвітня доповідь про щастя (World Happiness Report)

Напередодні Міжнародного дня щастя було опубліковано список найщасливіших країн світу. Перше місце, вже четвертий рік поспіль, посідає Фінляндія.

Зазначається, що авторам доповіді довелося зіткнутися з рідкісною ситуацією – COVID-19. Їм потрібно було зрозуміти як пандемія вплинула на суб'єктивний добробут людей.

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За словами канадського економіста і редактора доповіді Джона Ф. Хелліуелла, дивно, але в середньому не спостерігалося погіршення самопочуття людей, якщо говорити про їх власну оцінку свого життя.

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди розглядають COVID-19 як звичайну зовнішню загрозу, яка зачіпає всіх, і що це породило більше почуття солідарності та співчуття, – відзначив Джон.

У десятку найщасливіших країн увійшли:

  1. Фінляндія
  2. Данія
  3. Швейцарія
  4. Ісландія
  5. Нідерланди
  6. Норвегія
  7. Швеція
  8. Люксембург
  9. Нова Зеландія
  10. Австрія

У рейтингу з 95 країн на 14-му місці – США, Великобританія на 18-му, Франція на 20-му. Росія на 60-му місці, Україна на 69-му (у 2020 році займала 123 місце серед 153 країн)

Останні місця посіли Танзанія та Зімбабве.



Скриншоти з доповіді World Happiness Report

Звіт World Happiness Report щорічно складає підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку. У ньому враховуються такі показники, як очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція та інші фактори у різних країнах світу.