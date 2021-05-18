Найнезвичайніші музеї України, які варто відвідати хоча б раз у житті

Сьогодні, 18 травня, відзначається Міжнародний день музеїв. Найперше, що спадає на думку, коли чуєш "музей" – нудні зали, де експонати припали пилом. Насправді ж, сучасні можуть бути цікавими.

Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку незвичайних музеїв по всій Україні, які варто відвідати. Вони точно не навіюватимуть дрімоту!

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Музей космонавтики імені Корольова (Житомир)

Експозиція музею поділяється на дві основні частини: "Космос" та будинок-музей академіка Корольова.

В першій представлені зразки справжньої космічної техніки й обладнання, макет "Лунохода-2", спорядження космонавтів, і навіть ґрунт з місяця. В другій – будинок, де мешкала родина Корольових, інтер'єр залишився незмінним ще з радянських часів.

Музей костюма та стилю (Київ)

Подивитися на сукні Вікторіанської епохи та інші предмети того часу можна не тільки в Європі, а й в столиці України. Приватний музей костюма і стилю Victoria Museum – це справжній портал в минуле.

Він присвячений міській моді 1830 – 1920-х. Тут на вас чекає багато корсетів, рукавичок, талій в 46 сантиметрів та кілограмів одягу, які була змушена носити дама.

Експериментаріум (Київ)

Цей музей присвячений популярній науці й техніці. Тут можна відчути себе справжніми дослідниками. Блискавки, магніти, лазери – всім цим ви зможете керувати в Експериментаріумі.

Музей пива (Львів)

Колись на території Львівського пивзаводу була невеличка виставка пива, тепер її перетворили у цілий музейно-культурний комплекс пивної історії "Львіварня".

Окрім цікавих експонатів – пивних гальб, пляшок, етикеток – ви зможете продегустувати 12 видів кегового пива, власноруч його "зварити" й вивчити склад.

Музей звуку (Одеса)

Цей одеський музей пропонує насолодитися голосами і звуками далекого минулого. Тут зібрана унікальна колекція звукової апаратури: від музичної скриньки до сучасного плеєра. Ви зможете послухати вінілові платівки, побачити, як працюють грамофон і патефон, касетні і бобінний магнітофони з магнітною стрічкою, а також афіші та плакати різних концертів.

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки!​