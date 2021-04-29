10 наймальовничіших сіл та містечок у світі: неймовірна добірка

На відміну від великих міст, де життя нестримно бурлить, маленькі села та містечка наповнені спокоєм та домашнім затишком. Та попри це, вони є не менш цікавими для відвідування.

Коли прийде час і ви почнете планувати свою майбутню подорож, радимо вам звернути увагу на ці 10 мальовничих місць, які впевнено можна назвати одними з найкрасивіших у світі.

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Сіміан-ла-Ротонде, Франція

Одне з найкрасивіших місць у світі розташувалося на вершині пагорба в оточенні оливкових гаїв та лавандових полів. Це чарівне село на півдні Франції захоплює своєю багатовіковою архітектурою. Пройдіться вуличною бруківкою, розгляньте кам’яні будинки та середньовічний замок, насолодіться ароматами та кольорами численних квітів у сусідньому саду абатства Вальсентес.



Сіміан-ла-Ротонде, Франція​​​ / Фото Road Affair

Сіракава-го, Японія

Тихе гірське селище Сіракава-го розташоване біля підніжжя гори Хакусан. Це історичне поселення може похвалитися мальовничими рисовими полями та річкою, а також традиційними будинками з солом'яним дахом. Деяким з них понад 250 років і вони є останніми у своєму роді, які збереглися в Японії. Приїхавши сюди, ви немов потрапите в минуле.

Віддалене гірське село Сіракава-го в 1995 році увійшло до списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.



Сіракава-го, Японія​​ / Фото Road Affair

Альберобелло, Італія

Тихе італійське містечко Альберобелло відоме своїми химерними будинками у формі вулика в стилі XIV століття. Ці кам'яні будівлі зроблені з місцевого вапняку. Увінчані конічними дахами з білими наконечниками, вони виглядають так, немов їх притрусили снігом. Будиночки також прикрашені розписними символами, які, як вважається, мають релігійне або забобонне значення.



Альберобелло, Італія​ / Фото Road Affair

Бібері, Англія

Село Бібері, графство Глостершир, красується на першому розвороті британського паспорта, і не дарма. Воно вважається найживописнішим селом в Англії. Багато будинків в ньому датуються XVII століттям, за якими ретельно стежать, щоб їхній зовнішній вигляд залишався таким, як і кілька століть тому. У мальовничих околицях можна побачити численних качок, лебедів, зимородків, гусей та інших диких тварин, в тому числі рідкісну водяну полівку.

Бібері знамените не лише своїми пейзажами та архітектурою, але також і однією з найстаріших в Сполученому Королівстві форелевих ферм.



Бібері, Англія​​ / Фото Road Affair

Стародавнє місто Фенхуан, Китай

Старовинне місто Фенхуан засноване в 1704 році біля підніжжя гори і вздовж берегів річки Туоцзян. Воно пропонує погляд на Китай до модернізації. Назване на честь тіні у формі фенікса, що насувається на місто, це старе поселення вважають одним з найкращих і мальовничих у всьому Китаї.



Стародавнє місто Фенхуан, Китай​ / Фото Road Affair

Ларунг-Гар, Тибет

На східному кінці величезного Тибетського плато розкинулося визначне монастирське селище Ларунг-Гар. Це найбільший у світі тибетський буддистський інститут. Однак жителі та будівлі цього культурного, історичного та релігійного об’єкту зараз стикаються із загрозою вимушеної міграції та знесення. Тож якщо міжнародна спільнота не вдасться до швидких заходів, цього прекрасного тибетського села незабаром може вже не бути.



Ларунг-Гар, Тибет​​ / Фото Road Affair

Хоббітон, Нова Зеландія

Село Хоббітон у Новій Зеландії було представлене у фільмах "Володар кілець" та "Хоббіт". Хоча планувалося побудувати тимчасове поселення і після зйомок його знести, зрештою його вирішили залишити. Це неймовірно чарівне село з трав'янистими зеленими полями та хоббітними норами.



Хоббітон, Нова Зеландія​ / Фото Road Affair

Паланган, Іран

Паланган – маловідоме сільське село, розташоване в ущелині на самому стику Ірану та Іраку. Продиктована природним ландшафтом, химерна архітектура влаштована так, що підніматися серпантином угору можна лише по дахах будівель. Тут проживає трохи більше тисячі людей. Місцеві жителі охоплюють свою культурну спадщину за допомогою народних танців та пісень і зазвичай насолоджуються сільським життям.



Паланган, Іран​​ / Фото Road Affair

Венген, Швейцарія

Колись Венген був альпійською фермерською громадою. Але тепер він кишить туристами, які прагнуть кататися на засніжених схилах взимку та насолоджувати пішохідними стежками влітку. Попри це гірське село зберегло свій домашній затишок та атмосферу. Воно милує своїми дерев'яними будиночками, добре розкиданими шале для відпочинку, високими горами та чудовим краєвидом.



Венген, Швейцарія​ / Фото Road Affair

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Юскар, Іспанія

На пагорбах Андалусії розташоване тихе іспанське містечко Юскар, яке раніше називали Білим містом за побілені стіни. У 2011 році Sony уклала угоду з місцевими лідерами про те, щоб місто пофарбували у блакитний колір і охрестили "Селом смурфів" як частину реклами майбутнього фільму про Смурфиків. З тих пір стіни Юскара залишаються яскравими та веселими, попри те, що сільське життя там залишається незмінно спокійним та приємним.



Юскар, Іспанія / Фото Road Affair