Бар у скелі та пляжі як з листівки: куди поїхати на Корфу за найкрасивішими краєвидами

Острів Корфу у Греції – це ідеальна локація для туристів, які хочуть поєднати пляжний відпочинок з розвагами та мандрівками різними місцями. Тут можна взяти авто в оренду і щодня відкривати для себе нові й неймовірні локації.

Найкрасивіші місця острова розкидані на великій території, тому за кілька днів можна скласти маршрут, у якому буде і природа, і пляжі, і атмосферні містечка. Користувачка тіктоку @kotuslia, яка відпочивала на Корфу, поділилася найкрасивішими локаціями острова.

Які красиві локації треба побачити на острові Корфу?

Місто Корфу – це ідеальна локація для базування на острові. Воно розташоване близько до аеропорту, є багато ресторанів і кав'ярень, міський пляж тощо. Можна залишитися у місті Корфу й тут орендувати автомобіль, щоб щоранку відправлятися у нові місця.

Місто Корфу на однойменному острові / Фото Depositphotos

Kanoni Beach – це один з найкрасивіших пляжів острова, який розташований у затишній і мальовничій бухті зі скелями. Поруч є місце для паркування, тож проблема, де запаркувати автівку, точно не виникне. Дорогою до пляжу є багато красивих оглядових майданчиків, тому варто зупинитися, щоб помилуватися красою довкола та зробити фото.

Неймовірний колір води на Kanoni Beach / Фото Олексія Шумилова

Porto Timoni beach – це дивовижний пляж, захований поміж скель. Щоб до нього дійти, треба пішки спускатися по ґрунтовій та нерівній дорозі. Однак нелегкий шлях того вартує – краєвиди тут нереальні. Краще їхати на пляж з самого ранку, поки нема багато людей.

Porto Timoni beach на Корфу / Фото Andrea Marson

La Grotta Beach Bar – це культовий пляжний бар недалеко від селища Палеокастриця. Бар висічений просто на скелях узбережжя і працює тут з 1960-х років. Це дуже мальовниче й атмосферне місце. Сам бар працює з 11 години ранку, але можна прийти раніше, щоб просто помилуватися красою довкола, зробити фото й покупатися у морі. Піщаного пляжу біля бару немає – захід у воду з пірса та каміння.



La Grotta Beach Bar / Фото lunchtimetequila

Canal d'Amour або Канал кохання – це відоме природне утворення та пляж на північному узбережжі острова біля села Сидарі. Вітер і море століттями шліфували м'який пісковик, створивши химерні скелі, вузькі канали, печери та затишні бухти з бірюзовою водою. Існує легенда, що якщо закохана пара пропливе каналом, то їхнє кохання триватиме вічно. Водночас ті люди, які не мають пари, невдовзі обов'язково її знайдуть.

Туристи тут засмагають просто на скелях. А щоб зробити фото без людей, варто приїхати ще до 8 години ранку.

Канал кохання на Корфу / Фото Krzysztof Kasprzykowski

Мис Драстіс – це мальовнича скеляста точка на північному заході Корфу в Греції. Мис відомий своїми дикими білими схилами та бірюзовою водою. Ця локація геть не схожа на інші на острові, тому її обов'язково варто відвідати.



Мис Драстіс / Фото Bill Tsiouris

Корфу – це острів, на якому декорації можна змінювати щодня: сьогодні гуляти старим містом, завтра досліджувати затишні бухти, а наступного дня вирушити в гори за панорамою Іонічного моря. Якщо будете на цьому острові, не залишайтеся весь час біля готелю – хоча б кілька днів виділіть на поїздки. Саме тоді Корфу покаже свою справжню красу.