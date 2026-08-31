Самые красивые места острова разбросаны по большой территории, поэтому за несколько дней можно составить маршрут, в котором будут и природа, и пляжи, и атмосферные городки. Пользовательница тиктока @kotuslia, которая отдыхала на Корфу, поделилась самыми красивыми локациями острова.

Какие красивые места стоит посетить на острове Корфу?

Город Корфу – это идеальное место для проживания на острове. Он расположен недалеко от аэропорта, здесь много ресторанов и кафе, есть городской пляж и т. д. Можно остановиться в городе Корфу и арендовать здесь автомобиль, чтобы каждое утро отправляться в новые места.

Город Корфу на одноименном острове / Фото Depositphotos

Kanoni Beach – это один из самых красивых пляжей острова, расположенный в уютной и живописной бухте со скалами. Рядом есть место для парковки, поэтому проблема с тем, где припарковать машину, точно не возникнет. По дороге к пляжу много красивых смотровых площадок, поэтому стоит остановиться, чтобы полюбоваться красотой вокруг и сделать фото.

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Невероятный цвет воды на Kanoni Beach / Фото Алексея Шумилова

Пляж Porto Timoni – это удивительный пляж, спрятанный среди скал. Чтобы до него добраться, нужно пешком спускаться по грунтовой и неровной дороге. Однако этот нелегкий путь стоит того – виды здесь просто нереальные. Лучше ехать на пляж с самого утра, пока там еще мало людей.

Пляж Porto Timoni на Корфу / Фото Андреа Марсон

La Grotta Beach Bar – это культовый пляжный бар недалеко от деревни Палеокастрица. Бар высечен прямо в скалах побережья и работает здесь с 1960-х годов. Это очень живописное и атмосферное место. Сам бар открывается в 11 утра, но можно прийти и раньше, чтобы просто полюбоваться окружающей красотой, сделать фото и искупаться в море. Песчаного пляжа возле бара нет – спуск в воду с пирса и камней.



La Grotta Beach Bar / Фото lunchtimetequila

Canal d'Amour или Канал любви – это известное природное образование и пляж на северном побережье острова возле деревни Сидари. Ветер и море веками шлифовали мягкий песчаник, создав причудливые скалы, узкие каналы, пещеры и уютные бухты с бирюзовой водой. Существует легенда, что если влюбленная пара проплывет по каналу, то их любовь продлится вечно. В то же время те, у кого нет пары, вскоре обязательно найдут ее.

Туристы здесь загорают прямо на скалах. А чтобы сделать фото без людей, стоит приехать еще до 8 часов утра.

Канал любви на Корфу / Фото Krzysztof Kasprzykowski

Мыс Драстис – это живописная скалистая точка на северо-западе Корфу в Греции. Мыс известен своими дикими белыми склонами и бирюзовой водой. Эта локация совершенно не похожа на другие на острове, поэтому ее обязательно стоит посетить.



Мыс Драстис / Фото Bill Tsiouris

Корфу – это остров, на котором декорации можно менять каждый день: сегодня прогуляться по старому городу, завтра исследовать уютные бухты, а на следующий день отправиться в горы за панорамой Ионического моря. Если окажетесь на этом острове, не оставайтесь все время возле отеля – хотя бы несколько дней выделите на поездки. Именно тогда Корфу покажет свою истинную красоту.