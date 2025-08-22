На клаптику землі серед моря: де розташована найкрасивіша злітно-посадкова смуга у світі
- Аеропорт острова в Австралії визнали найкрасивішим у світі завдяки його розташуванню.
- Злітно-посадкова смуга там наче окремий вид мистецтва. З одного боку вона починається ще в морі, а з іншого – закінчується золотистим берегом.
В Австралії є один аерорпорт, що розташований на острові серед зелених пагорбів та блакитних карибських вод. Неймовірні краєвиди для пасажирів літака починаються ще перед вильотом.
Фото злітно-посадкової смуги доводять, що краса довкола просто неймовірна. Здається, що це місце з фільму, де знімають епізоди з комерційними рейсами, розповідає 24 Канал з посиланням на Travel + Leisure.
Де розташована найкрасивіша злітно-посадкова смуга у світі?
Деякі авіамаршрути варто бронювати лише заради краєвиду. Туристична страхова компанія з Англії AllClear Travel Insurance вирішила дослідити найкрасивіші пункти призначення у світі. Тепер у мандрівників є список місць, куди обов'язково варто прибути.
На вершині рейтингу – аеропорт острова Лорд-Хау. Це казковий клаптик землі в Тасмановому морі між Австралією та Новою Зеландією. Окрім того, що аеропорт оточений неймовірною природою, злітно-посадкова смуга простягається через найвужчу частину острова. Вона починається біля океану, а закінчується біля золотого піщаного берега.
Злітно-посадкова смуга на острові Лорд-Хау / Фото Airport-Data.com
Потрапити на острів Лорд-Хау реально, але не так легко. Через те, що він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на острові можна одночасно перебувати лише 400 відвідувачам. А, власне, єдиний спосіб дістатися до Лорд-Хау – літаком.
Злітно-посадкова смуга на карті:
Які аеропорти увійшли до п'ятірки найкрасивіших у світі?
1. Аеропорт острова Лорд-Хау, Австралія;
2. Аеропорт Квінстаун, Нова Зеландія;
3. Аеропорт Мадейра, Португалія;
3. Аеропорт округу Піткін, США;
5. Аеропорт Ріо-де-Жанейро, Аеропорт Сантос-Дюмон, Бразилія;
5. Аеропорт Лондон-Сіті, Велика Британія.
Довідка. Аеропорти-переможці визначали 100 учасників з усього світу. Ідея полягала в тому, аби кожен переглянув усі аеропорти та поділився, які з них найбільше привернули увагу. Наступними критеріями були гарна репутація аеропортів за оцінкою пасажирів та краєвиди з літака.