В Австралії є один аерорпорт, що розташований на острові серед зелених пагорбів та блакитних карибських вод. Неймовірні краєвиди для пасажирів літака починаються ще перед вильотом.

Фото злітно-посадкової смуги доводять, що краса довкола просто неймовірна. Здається, що це місце з фільму, де знімають епізоди з комерційними рейсами, розповідає 24 Канал з посиланням на Travel + Leisure.

Де розташована найкрасивіша злітно-посадкова смуга у світі?

Деякі авіамаршрути варто бронювати лише заради краєвиду. Туристична страхова компанія з Англії AllClear Travel Insurance вирішила дослідити найкрасивіші пункти призначення у світі. Тепер у мандрівників є список місць, куди обов'язково варто прибути.

На вершині рейтингу – аеропорт острова Лорд-Хау. Це казковий клаптик землі в Тасмановому морі між Австралією та Новою Зеландією. Окрім того, що аеропорт оточений неймовірною природою, злітно-посадкова смуга простягається через найвужчу частину острова. Вона починається біля океану, а закінчується біля золотого піщаного берега.



Злітно-посадкова смуга на острові Лорд-Хау / Фото Airport-Data.com

Потрапити на острів Лорд-Хау реально, але не так легко. Через те, що він є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на острові можна одночасно перебувати лише 400 відвідувачам. А, власне, єдиний спосіб дістатися до Лорд-Хау – літаком.

Злітно-посадкова смуга на карті:

Які аеропорти увійшли до п'ятірки найкрасивіших у світі?

1. Аеропорт острова Лорд-Хау, Австралія;

2. Аеропорт Квінстаун, Нова Зеландія;

3. Аеропорт Мадейра, Португалія;

3. Аеропорт округу Піткін, США;

5. Аеропорт Ріо-де-Жанейро, Аеропорт Сантос-Дюмон, Бразилія;

5. Аеропорт Лондон-Сіті, Велика Британія.

Довідка. Аеропорти-переможці визначали 100 учасників з усього світу. Ідея полягала в тому, аби кожен переглянув усі аеропорти та поділився, які з них найбільше привернули увагу. Наступними критеріями були гарна репутація аеропортів за оцінкою пасажирів та краєвиди з літака.