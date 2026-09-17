Навіть не всі львів'яни знають про це місце: тут можна побачити неймовірний захід сонця

У Львові є локація, яку знають далеко не всі місцеві, хоча вона розташована у великому міському парку. Тут можна погуляти серед лісу, піднятися на вершину всього за кілька хвилин, а ввечері побачити красивий захід сонця.

Про унікальне місце у тіктоці розповіла контент-мейкерка nastya_rymets.

Де шукати локацію?

Йдеться про Лису гору у парку "Знесіння". Знайти потрібну точку з першого разу може бути не так просто, адже територія парку велика. Під час поїздки авторка спочатку не розуміла, куди саме прямувати, тому запитали дорогу у людей. Орієнтиром стала табличка "Гора Лева".

Як виглядають краєвиди з гори: дивитись відео

Прогулянка не обмежується лише самим підйомом на гору. На території є ліс, паркові зони та спортивний майданчик, тож тут можна провести більше часу, гуляючи різними частинами локації. До самої вершини далеко йти не доведеться.

Підйом займає приблизно 5 – 10 хвилин, тому для вечірньої прогулянки не потрібно готуватися до тривалого походу. Після короткого підйому відкривається можливість зупинитися на вершині та поспостерігати за вечірнім небом.

Ввечері тут збирається чимало людей, однак це не створює відчуття метушні. Навпаки, місце зберігає спокійну та затишну атмосферу. Тож поки у Львові тримається тепла погода, Лису гору можна додати до варіантів для вечірньої прогулянки та зустріти тут захід сонця.

Де розташований парк "Знесіння": дивитись на картах