Цей регіон визнали найкращим у світі для подорожей, а відвідати його можна за 3250 гривень

Берген – це одне з наймальовничіших міст Норвегії, тож не дивно, що цей регіону привернув увагу National Geographic. Експерти визнали регіон Вестланд, у якому й розташоване місто, одним з найкращих напрямків для подорожей у 2027 році. Для туристів є гарна новина – у листопаді полетіти у Берген можна всього за 3250 гривень.

Мандрівка регіоном Вестланд може влетіти у копієчку, адже доведеться багато їздити й орендувати житло в різних локаціях. Але сам Берген також цілком заслуговує на окрему подорож – тут є і середньовічна архітектура, і мальовничі оглядові майданчики, і вузькі вулички з різнокольоровими дерев'яними будинками. 24 Канал розповість, чому подорож у Берген варто спланувати найближчим часом.

Чому варто полетіти у Берген у листопаді?

National Geographic назвав регіон Вестланд найкращим для подорожі у 2027 році, тож варто очікувати, що вже наступного літа сюди поїдуть туристи з усього світу. Гарна новина полягає у тому, що у листопаді українці можуть полетіти у Берген з Польщі за копійки. Квитки зі Щецина з вильотом 13 і поверненням 20 листопада обійдуться всього у 3 248 гривень без врахування багажу.



Вартість квитків у Берген з Польщі / Скриншот kiwi.com

Що туристам подивитися у Бергені?

Візитівка міста – це історичний портовий квартал Брюгген. Тут є музеї, художні майстерні, різнокольорові дерев'яні будинки з гострими дахами, які вишикувалися вздовж гавані, тощо. Брюгген належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Берген оточений сімома горами, тож і краєвиди тут відповідні. Щоб побачити панораму на місто і фіорди, варто піднятися фунікулером на гору Флейєн. На вершині облаштовані пішохідні маршрути, є оглядові майданчики, місця для відпочинку та кафе. Також можна прогулятися лісовими стежками й дістатися до невеликих озер. Якщо краєвидів із Флейєна замало, можна піднятися канатною дорогою на гору Ульрікен – найвищу з семи гір, що оточують місто.

Ще одне місце, яке варто відвідати, – знаменитий рибний ринок Bergen Fish Market. Він працює тут ще з 13 століття й історично був місцем зустрічі рибалок, фермерів і місцевих мешканців. Сьогодні туристи приходять сюди за свіжими морепродуктами, рибою, ягодами та місцевими продуктами.



Мальовничий Берген / Фото Depositphotos

Норвегія загалом недешева країна. Проте Берген можна досліджувати й без великих витрат, якщо обмежитися безкоштовними локаціями, самостійною прогулянкою містом і не планувати походів у дорогі ресторани.