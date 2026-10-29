Этот регион признали лучшим в мире для путешествий, а посетить его можно всего за 3250 гривен

Путешествие по региону Вестланд может обойтись недешево, ведь придется много ездить и снимать жилье в разных местах. Но и сам Берген также вполне заслуживает отдельной поездки – здесь есть и средневековая архитектура, и живописные смотровые площадки, и узкие улочки с разноцветными деревянными домами. 24 Канал расскажет, почему поездку в Берген стоит запланировать в ближайшее время.

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Почему стоит полететь в Берген в ноябре?

National Geographic назвал регион Вестланд лучшим для путешествий в 2027 году, поэтому стоит ожидать, что уже следующим летом сюда поедут туристы со всего мира. Хорошая новость заключается в том, что в ноябре украинцы могут полететь в Берген из Польши за копейки. Билеты из Щецина с вылетом 13 и возвращением 20 ноября обойдутся всего в 3 248 гривен без учета багажа.

Стоимость билетов в Берген из Польши / Скриншот kiwi.com

Что посмотреть туристам в Бергене?

Визитная карточка города – это исторический портовый квартал Брюгген. Здесь есть музеи, художественные мастерские, разноцветные деревянные дома с остроконечными крышами, выстроившиеся вдоль гавани, и многое другое. Брюгген входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Берген окружен семью горами, поэтому и пейзажи здесь соответствующие. Чтобы увидеть панораму города и фьордов, стоит подняться на фуникулере на гору Флейен. На вершине проложены пешеходные маршруты, есть смотровые площадки, места для отдыха и кафе. Также можно прогуляться по лесным тропам и добраться до небольших озер. Если видов с Флейена мало, можно подняться по канатной дороге на гору Ульрикен – самую высокую из семи гор, окружающих город.

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Еще одно место, которое стоит посетить, – знаменитый рыбный рынок Bergen Fish Market. Он работает здесь еще с 13 века и исторически был местом встречи рыбаков, фермеров и местных жителей. Сегодня туристы приходят сюда за свежими морепродуктами, рыбой, ягодами и местными продуктами.

Живописный Берген / Фото Depositphotos

Норвегия в целом – недешевая страна. Однако Берген можно исследовать и без больших затрат, если ограничиться бесплатными достопримечательностями, самостоятельной прогулкой по городу и не планировать походы в дорогие рестораны.