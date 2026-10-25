Не Італія, Франція чи Іспанія: National Geographic назвав найкраще місце для відпустки-2027

Всесвітньо відомий журнал National Geographic склав рейтинг з 25 місць світу, які стануть найкращими для подорожі у 2027 році. Очолив список – регіон Вестланд у Норвегії.

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Чому варто відвідати Вестланд?

Вестланд – це справжній рай на землі. Цей регіон славиться мальовничими фіордами, льодовиками, водоспадами і знаменитим скельним виступом "Язик троля".

Фіорди прорізають ландшафт регіону Вестланд – дикого краю зі скелями, бірюзовими водами та стрімкими водоспадами, що ніби зійшли зі сторінок скандинавських міфів. Масштаби тутешніх природних див вражають: куди б ви не вирушили, на вас чекає велична дика природа– пишуть експерти.

Почати знайомство з регіоном варто з Бергена – другого за величиною міста Норвегії. Його найвідоміша пам'ятка – квартал Брюгген із різнокольоровими дерев'яними будинками на набережній, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Також туристам варто піднятися фунікулером на гору Флейєн, звідки відкривається неймовірна панорама на місто, завітати на рибний ринок і прогулятися старовинними вуличками.

Кольорові будиночки Бергена / Фото Depositphotos

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Саме у Вестланді розташований найдовший фіорд Норвегії – Согнефіорд, який простягається на понад 200 кілометрів, а його береги оточують високі гори, водоспади та зелені долини. Один із найкращих способів побачити ці краєвиди – вирушити в круїз фіордом. Також варто завітати до селища Флом, звідки відправляється знаменита залізниця Flåmsbana. Маршрут завдовжки близько 20 кілометрів пролягає між Фломом і гірською станцією Мюрдал, повз стрімкі схили, водоспади й долини.

Фіорд Согнефіорд / Фото Depositphotos

Неподалік Флома розташована одна з найвідоміших оглядових точок країни – Стегастейн. Це архітектурна платформа, яка виступає приблизно на 30 метрів над схилом гори. Завдяки скляному огородженню здається, що конструкція зависла просто над фіордом.

Оглядовий майданчик Стегастейн / Фото Voices

У Вестланді також розташовані найбільший льодовик материкової Європи Йостедалсбреен, дерев'яна каркасна церква Боргунд, яка була зведена ще у 1180 році, мальовничий водоспад Вьорінгсфоссен тощо.

Вестланд – великий регіон, тому оглянути всі ці місця за кілька днів не вийде. Найзручніше планувати автомобільну подорож із зупинками в Бергені, Фломі та районі Хардангер-фіорду. Для поїздок у гори важливо враховувати сезонність і погоду: наприклад, похід на "Язик троля" займає 7 – 12 годин залежно від маршруту, а поза літнім сезоном варто вирушати лише з гідом.