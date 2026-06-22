Не лише Кіпр та Іспанія: який пляж назвали найкращим в Європі у 2026 році

Море саме по собі вже є вагомим аргументом для відпустки. Але ще привабливішим відпочинок стає тоді, коли тепла вода, комфортна погода та хороші готелі поєднуються з доступними цінами. Саме такі пляжі увійшли до нового рейтингу найкращих в Європі.

У пошуках ідеального місця для літнього відпочинку туристи традиційно звертають увагу на популярні пляжі Кіпру, Іспанії чи Португалії. Однак нове дослідження Quotezone.co.uk показало, що цього року лідером рейтингу став менш очевидний напрямок на узбережжі Адріатики.

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Який пляж визнали найкращим в Європі у 2026 році?

Під час оцінювання враховували:

температуру моря та повітря,

кількість п'ятизіркових відгуків,

вартість проживання,

ціни на місцеві напої,

відстань до найближчого аеропорту.

Перше місце у рейтингу посів пляж Могрен у Чорногорії. Він випередив торішнього лідера пляж Ніссі на Кіпрі. До десятки також увійшли пляж Іраклі в Болгарії, Ла Пелоса в Італії та пляж Борнмут у Великій Британії.

Як виглядає пляж Могрен у Чорногорії: дивитись відео

Пляж Могрен розташований на захід від Старого міста Будви та відомий своїми кришталево чистими бірюзовими водами. Узбережжя складається з двох бухт: Могрен I та Могрен II, які з'єднані дерев'яним пішохідним мостом і вузьким тунелем, вирізаним у скелі.

Однією з переваг чорногорського курорту експерти назвали доступні ціни. За даними дослідження, триденне перебування в Будві коштує в середньому трохи менше ніж 267 доларів, а келих розливного пива можна придбати менш ніж за 2 долари.

Друге місце посів пляж Ніссі на Кіпрі. Його високо оцінили за тепле море, температура якого влітку перевищує 27 градусів, а температура повітря сягає майже 29 градусів. Водночас вартість відпочинку тут вища – у середньому близько 437 доларів за три ночі.

Пляж Ніссі на Кіпрі / фото Canva

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Третю сходинку рейтингу зайняв пляж Плайя-де-Маспаломас на іспанському острові Гран-Канарія. Він отримав понад 5 тисяч п'ятизіркових відгуків і вирізняється стабільно теплою погодою протягом року.

До першої десятки також увійшли болгарський пляж Іраклі, грецький Елафонісі, португальський Praia da Falésia, хорватський Zlatni Rat, італійський La Pelosa, британський Борнмут і французький Plage de Palombaggia на Корсиці.

За словами експертів, результати дослідження свідчать про те, що менш відомі європейські курорти можуть запропонувати не лише красиві краєвиди та комфортні умови для відпочинку, а і краще співвідношення ціни та якості, ніж популярні туристичні напрямки.