Мандрівники сформували перелік найкращих європейських міст для атмосферного відпочинку взимку. До списку фаворитів увійшли локації зі святковими ярмарками, гірськими канатними дорогами та середньовічними кварталами.

Як повідомляє The Guardian, читачі видання поділилися власним досвідом подорожей та виділили найпривабливіші європейські напрямки для поїздок у холодний сезон. Мандрівники звертали особливу увагу на відсутність літніх натовпів, різдвяну ілюмінацію, доступність локального транспорту та цікаві активності на свіжому повітрі.

Середньовічна архітектура та різдвяні ярмарки Бельгії й Німеччини

Одним із головних відкриттів для зимового туризму став бельгійський Антверпен, де історичні площі перетворюються на яскраві простори з підсвічуванням фасадів епохи Відродження та готики.



Антверпен / Unsplash

На площі Groenplaats гості катаються на ковзанці довкола статуї Рубенса, а біля ярмаркових яток слухають різдвяні хорові виступи.

Німецький Бамберг, чий старий центр внесено до списку спадщини ЮНЕСКО, туристи радять відвідувати саме взимку через казкову атмосферу річкових туманів і засніжених черепичних дахів.

На центральній площі Maximiliansplatz розгортається ярмарок із традиційним частуванням, а старовинна ратуша над річкою Регніц постає без літньої метушні.

У грудні Бамберг зустрів мене у вигляді справжньої казки, сповненої ароматів смаженого мигдалю, імбирних пряників та гарячого глінтвейну,

– поділився враженнями турист Joe.

Гірські краєвиди Інсбрука та водні канали Ансі

В австрійському Інсбруку мандрівників приваблює гармонійне поєднання імперської міської архітектури із засніженими Альпами. Канатна дорога Nordkette доставляє пасажирів на висоту дві тисячі метрів лише за 30 хвилин безпосередньо з міського центру.

Туристка Helen радить купувати туристичну карту міста за 79 євро на 48 годин, яка покриває проїзд у громадському транспорті та надає знижки. Вона також рекомендує відвідати Альпійський зоопарк, де в холодну пору року можна спостерігати за бурими ведмедями та козерогами.

Французький Ансі у департаменті Верхня Савойя вражає середньовічними вуличками та мережею каналів уздовж озера з бірюзовою водою. Туристи поєднують неспішні прогулянки з дегустацією традиційних страв та легким доїздом на автобусах до гірськолижних трас.

Північний колорит Таллінна та вечірній Берген

Естонський Таллінн узимку захоплює брукованими вуличками Старого міста, великою ялинкою на центральній площі та кінними екіпажами. Середньовічні міські мури XV століття та вежа Хеллеманн відкривають панораму засніжених дахів.



Зимовий Таллінн / Unsplash

Талліннська туристична картка вартістю 63 євро на дві доби відкриває вільний вхід до понад п'ятдесяти музеїв і забезпечує безкоштовний міський транспорт,

– зауважив мандрівник Peter.

У норвезькому Бергені ключовим зимовим ритуалом залишається підйом на фунікулері Fløibanen на гору Флейєн у передвечірніх сутінках. З оглядового майданчика відкривається краєвид на вогні набережної та фіорди, після чого відвідувачі прямують до історичного ганзейського кварталу Брюгген.

Нагадаємо, раніше ми писали про найзатишніші локації Європи для коротких мандрівок у період різдвяних свят, де зберігаються давні ярмаркові традиції.