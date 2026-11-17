Adv

Йдеться про Вроцлав, розташований на південному заході Польщі. Через численні канали та приблизно 100 мостів його називають "Венецією Польщі". Місто очолило рейтинг різдвяних ярмарків компанії Sainsbury's Travel Money, у якому оцінювали розміри святкових локацій, традиції, популярність і доступність відпочинку, повідомляє CN Traveller.

Чим особливий різдвяний ярмарок у Вроцлаві?

Головний різдвяний ярмарок розташований на історичній Ринковій площі. Серед його атракцій: старовинні каруселі, велика казкова хатинка та численні кіоски зі святковими частуваннями й сувенірами.

Різдвяний ярмарок у Вроцлаві: дивитись відео

Тут можна скуштувати глінтвейн, який подають у незвичайних горнятках у формі чобітка, а також традиційний польський сир осципек. Його обсмажують на грилі та подають із журавлинним соусом.

Ярмарок працюватиме з 20 листопада 2026 року до 7 січня 2027 року, тому відвідати його можна навіть після Нового року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Різдвяний ярмарок у Вроцлаві / фото Canva

Скільки коштує відпочинок у Вроцлаві?

Вроцлав приваблює туристів не лише святковою атмосферою, а й порівняно доступними цінами. За даними дослідження Sainsbury's Travel Money, вечеря для двох коштує близько 201 злотого (2 277 гривень), місцеве розливне пиво 16 злотих (184 гривні), а ніч у готелі середнього класу приблизно 259 злотих (2 935 гривень). Загалом ці три позиції обійдуться приблизно у 475 злотих (5 392 гривні). Але фактичні витрати залежатимуть від закладу, готелю та дат подорожі.

Де розташований Вроцлав: дивитись на картах