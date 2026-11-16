Медовий місяць у тропіках чи відпустка all inclusive: визначено найкращі курорти 2026 року

Плануючи наступну відпустку, мандрівники часто шукають напрямки, які вже здобули визнання у туристичній сфері. Саме такі країни, курорти та готельні мережі відзначили під час цьогорічної премії Travvy Awards.

Повний список переможців Travvy Awards 2026 опублікувало видання Travel Pulse. Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 5 листопада у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Премію, яку називають "Оскаром туристичної індустрії", вручили вже вдванадцяте. Переможців визначали за результатами голосування туристичних консультантів, які оцінювали напрямки, готелі, круїзні компанії, авіаперевізників та інших представників галузі. У кожній категорії вручали золоті та срібні нагороди. Найкращі туристичні напрямки світу Європа: Греція (золото), Португалія (срібло).

Греція (золото), Португалія (срібло). Азія : Японія (золото), Таїланд (срібло).

: Японія (золото), Таїланд (срібло). Австралія, Нова Зеландія та Південний Тихоокеанський регіон: Австралія (золото), Нова Зеландія (срібло).

Австралія (золото), Нова Зеландія (срібло). Центральна та Південна Америка: Коста-Рика (золото), Беліз (срібло).

Коста-Рика (золото), Беліз (срібло). Карибський басейн: Домініканська Республіка (золото), Ямайка (срібло).

Домініканська Республіка (золото), Ямайка (срібло). Мексика: Лос-Кабос (золото), Канкун (срібло).

Лос-Кабос (золото), Канкун (срібло). Африка: Південно-Африканська Республіка (золото), Марокко (срібло).

Південно-Африканська Республіка (золото), Марокко (срібло). Найкращий штат США для подорожей: Гаваї (золото), Аляска (срібло).

Гаваї (золото), Аляска (срібло). Найкраще місто для внутрішнього туризму у США: Маямі та Маямі-Біч (золото), Гонолулу (срібло). Найкращі напрямки для медового місяця Карибський басейн: Сент-Люсія (золото), Багамські острови (срібло).

Сент-Люсія (золото), Багамські острови (срібло). Мексика: Рив'єра-Мая (золото), Лос-Кабос (срібло). Найкращі гастрономічні напрямки Карибський басейн: Ямайка (золото), Домініканська Республіка (срібло).

Ямайка (золото), Домініканська Республіка (срібло). Мексика: Лос-Кабос (золото), Рив'єра-Мая (срібло).

Лос-Кабос (золото), Рив'єра-Мая (срібло). США: Новий Орлеан (золото), Нью-Йорк (срібло). Найкращі готельні мережі та курорти Найкраща готельна мережа із системою "все включено": Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (срібло). Найкращий бренд готелів "все включено" у Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).

Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло). Найкращий бренд готелів "все включено" в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло). Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло). Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).

Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло). Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (срібло). Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Карибському басейні: Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).

Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло). Найкращий новий готель або курорт у Мексиці: Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (срібло).

Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (срібло). Найкращий новий готель або курорт у Карибському басейні: Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (срібло).

Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (срібло). Найкращий оновлений курорт у Мексиці та Карибському басейні: Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (срібло).

Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (срібло). Найкращий курорт із системою "все включено" загалом: Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (срібло).

Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (срібло). Найкраща компанія з оренди вілл: Villas of Distinction (золото), Rental Escapes (срібло).