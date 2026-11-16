16 листопада, 13:15
Медовий місяць у тропіках чи відпустка all inclusive: визначено найкращі курорти 2026 року
Плануючи наступну відпустку, мандрівники часто шукають напрямки, які вже здобули визнання у туристичній сфері. Саме такі країни, курорти та готельні мережі відзначили під час цьогорічної премії Travvy Awards.
Повний список переможців Travvy Awards 2026 опублікувало видання Travel Pulse. Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 5 листопада у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Премію, яку називають "Оскаром туристичної індустрії", вручили вже вдванадцяте.
Переможців визначали за результатами голосування туристичних консультантів, які оцінювали напрямки, готелі, круїзні компанії, авіаперевізників та інших представників галузі. У кожній категорії вручали золоті та срібні нагороди.
Найкращі туристичні напрямки світу
- Європа: Греція (золото), Португалія (срібло).
- Азія: Японія (золото), Таїланд (срібло).
- Австралія, Нова Зеландія та Південний Тихоокеанський регіон: Австралія (золото), Нова Зеландія (срібло).
- Центральна та Південна Америка: Коста-Рика (золото), Беліз (срібло).
- Карибський басейн: Домініканська Республіка (золото), Ямайка (срібло).
- Мексика: Лос-Кабос (золото), Канкун (срібло).
- Африка: Південно-Африканська Республіка (золото), Марокко (срібло).
- Найкращий штат США для подорожей: Гаваї (золото), Аляска (срібло).
- Найкраще місто для внутрішнього туризму у США: Маямі та Маямі-Біч (золото), Гонолулу (срібло).
Найкращі напрямки для медового місяця
- Карибський басейн: Сент-Люсія (золото), Багамські острови (срібло).
- Мексика: Рив'єра-Мая (золото), Лос-Кабос (срібло).
Найкращі гастрономічні напрямки
- Карибський басейн: Ямайка (золото), Домініканська Республіка (срібло).
- Мексика: Лос-Кабос (золото), Рив'єра-Мая (срібло).
- США: Новий Орлеан (золото), Нью-Йорк (срібло).
Найкращі готельні мережі та курорти
- Найкраща готельна мережа із системою "все включено": Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (срібло).
- Найкращий бренд готелів "все включено" у Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).
- Найкращий бренд готелів "все включено" в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).
- Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).
- Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).
- Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (срібло).
- Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Карибському басейні: Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).
- Найкращий новий готель або курорт у Мексиці: Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (срібло).
- Найкращий новий готель або курорт у Карибському басейні: Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (срібло).
- Найкращий оновлений курорт у Мексиці та Карибському басейні: Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (срібло).
- Найкращий курорт із системою "все включено" загалом: Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (срібло).
- Найкраща компанія з оренди вілл: Villas of Distinction (золото), Rental Escapes (срібло).