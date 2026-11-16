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Travel Європа та світ Медовий місяць у тропіках чи відпустка all inclusive: визначено найкращі курорти 2026 року
16 листопада, 13:15
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Медовий місяць у тропіках чи відпустка all inclusive: визначено найкращі курорти 2026 року

Мілена Бордакова

Плануючи наступну відпустку, мандрівники часто шукають напрямки, які вже здобули визнання у туристичній сфері. Саме такі країни, курорти та готельні мережі відзначили під час цьогорічної премії Travvy Awards.

Повний список переможців Travvy Awards 2026 опублікувало видання Travel Pulse. Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 5 листопада у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Премію, яку називають "Оскаром туристичної індустрії", вручили вже вдванадцяте. 

Переможців визначали за результатами голосування туристичних консультантів, які оцінювали напрямки, готелі, круїзні компанії, авіаперевізників та інших представників галузі. У кожній категорії вручали золоті та срібні нагороди. 

Найкращі туристичні напрямки світу 

  • Європа: Греція (золото), Португалія (срібло).
  • Азія: Японія (золото), Таїланд (срібло).
  • Австралія, Нова Зеландія та Південний Тихоокеанський регіон: Австралія (золото), Нова Зеландія (срібло).
  • Центральна та Південна Америка: Коста-Рика (золото), Беліз (срібло).
  • Карибський басейн: Домініканська Республіка (золото), Ямайка (срібло).
  • Мексика: Лос-Кабос (золото), Канкун (срібло).
  • Африка: Південно-Африканська Республіка (золото), Марокко (срібло).
  • Найкращий штат США для подорожей: Гаваї (золото), Аляска (срібло).
  • Найкраще місто для внутрішнього туризму у США: Маямі та Маямі-Біч (золото), Гонолулу (срібло). 

Найкращі напрямки для медового місяця 

  • Карибський басейн: Сент-Люсія (золото), Багамські острови (срібло).
  • Мексика: Рив'єра-Мая (золото), Лос-Кабос (срібло). 

Найкращі гастрономічні напрямки

  • Карибський басейн: Ямайка (золото), Домініканська Республіка (срібло).
  • Мексика: Лос-Кабос (золото), Рив'єра-Мая (срібло).
  • США: Новий Орлеан (золото), Нью-Йорк (срібло). 

Найкращі готельні мережі та курорти 

  • Найкраща готельна мережа із системою "все включено": Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (срібло).
  • Найкращий бренд готелів "все включено" у Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).
  • Найкращий бренд готелів "все включено" в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).
  • Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).
  • Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).
  • Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (срібло).
  • Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Карибському басейні: Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).
  • Найкращий новий готель або курорт у Мексиці: Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (срібло).
  • Найкращий новий готель або курорт у Карибському басейні: Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (срібло).
  • Найкращий оновлений курорт у Мексиці та Карибському басейні: Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (срібло).
  • Найкращий курорт із системою "все включено" загалом: Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (срібло).
  • Найкраща компанія з оренди вілл: Villas of Distinction (золото), Rental Escapes (срібло).

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