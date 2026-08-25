Пенсіонери будуть в захваті: найкращі країни для подорожей після 65 років

Подорожі у 25 років і в 65 років дуже різні. Поки молодь шукає гамірні курорти з нічним життям та іншими активностями, літні туристи звертають увагу на безпеку, хорошу інфраструктуру та комфорт. Тож які країни найкраще підходять для старших мандрівників і де можна насолоджуватися подорожжю без зайвих труднощів – розповідаємо далі.

Ресурс Firebird Tours проаналізував 100 країн і склав рейтинг з тих, які найкраще підійдуть для туристів-пенсіонерів з усього світу.

Які країни найкращі для туристів-пенсіонерів?

На першому місці опинилася Японія. Тут майже 30% населення вже старші за 65 років, а тому місцева інфраструктура і загалом ритм життя враховують потреби людей старшого віку. Країна отримала високі бали за кількома критеріями: якістю медичної системи; зручністю пересування; доступністю культурних об'єктів та умовами для комфортного перебування туристів старшого віку.

Крім того, Японія має багато культурних та історичних локацій, які особливо зацікавлять туристів, які планують спокійнішу подорож.

У Японії багато пенсіонерів, тому інфраструктура пристосована до них / Фото Depositphotos

Під час аналізу країн дослідники враховували також рівень безпеки, зручність для піших прогулянок, наявність пільг на транспорт, знижки на відвідування музеїв та кількість культурних пам'яток.

Після Японії у рейтингу опинилися:

Німеччина,

Іспанія,

Словенія,

Швейцарія,

Австрія,

Данія,

Фінляндія,

Нідерланди,

Канада,

Італія,

Чехія.

Цікаво, що найбільші знижки на транспорт, які стосуються не лише громадян країни літнього віку, а й туристів, має Данія. Тут пенсіонери можуть купувати квитки на проїзд зі знижкою до 70%. У Японії, Португалії і США знижки на транспорт для пенсіонерів становлять 90 – 100%, але вони не діють для іноземців.

І хоча українські пенсіонери не мають такої можливості подорожувати, як європейські, та якщо вона все-таки є, тоді варто придивитися саме до цих напрямків. Так мандрівка стане максимально комфортною і насиченою враженнями.