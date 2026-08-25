Пенсіонери будуть в захваті: найкращі країни для подорожей після 65 років
Подорожі у 25 років і в 65 років дуже різні. Поки молодь шукає гамірні курорти з нічним життям та іншими активностями, літні туристи звертають увагу на безпеку, хорошу інфраструктуру та комфорт. Тож які країни найкраще підходять для старших мандрівників і де можна насолоджуватися подорожжю без зайвих труднощів – розповідаємо далі.
Ресурс Firebird Tours проаналізував 100 країн і склав рейтинг з тих, які найкраще підійдуть для туристів-пенсіонерів з усього світу.
Які країни найкращі для туристів-пенсіонерів?
На першому місці опинилася Японія. Тут майже 30% населення вже старші за 65 років, а тому місцева інфраструктура і загалом ритм життя враховують потреби людей старшого віку. Країна отримала високі бали за кількома критеріями: якістю медичної системи; зручністю пересування; доступністю культурних об'єктів та умовами для комфортного перебування туристів старшого віку.
Крім того, Японія має багато культурних та історичних локацій, які особливо зацікавлять туристів, які планують спокійнішу подорож.
Під час аналізу країн дослідники враховували також рівень безпеки, зручність для піших прогулянок, наявність пільг на транспорт, знижки на відвідування музеїв та кількість культурних пам'яток.
Після Японії у рейтингу опинилися:
- Німеччина,
- Іспанія,
- Словенія,
- Швейцарія,
- Австрія,
- Данія,
- Фінляндія,
- Нідерланди,
- Канада,
- Італія,
- Чехія.
Цікаво, що найбільші знижки на транспорт, які стосуються не лише громадян країни літнього віку, а й туристів, має Данія. Тут пенсіонери можуть купувати квитки на проїзд зі знижкою до 70%. У Японії, Португалії і США знижки на транспорт для пенсіонерів становлять 90 – 100%, але вони не діють для іноземців.
І хоча українські пенсіонери не мають такої можливості подорожувати, як європейські, та якщо вона все-таки є, тоді варто придивитися саме до цих напрямків. Так мандрівка стане максимально комфортною і насиченою враженнями.