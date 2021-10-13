Найкращі країни для подорожей у 2021: популярний travel-журнал провів опитування – рейтинг

У 2021-му році у туристів було більше можливостей для подорожей. Адже безліч країн відкривали свої кордони після COVID-паузи.

Однак є ті напрямки, що припали мандрівникам до душі найбільше. Журнал Condé Nast Traveler провів опитування й назвав найкращі країни для подорожей у 2021 році.

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Найкращі країни для подорожей у 2021

Рейтинг складали на основі вибору читачів.

Так, у п'ятірку найкращих увійшли Португалія, Нова Зеландія, Японія, Марокко та Шрі-Ланка.

Повний рейтинг:

Португалія;

Нова Зеландія;

Японія;

Марокко;

Шрі-Ланка;

Італія;

Ісландія;

Греція;

Хорватія;

Туреччина;

Норвегія;

Мальдіви;

Кенія;

Ірландія;

Ізраїль;

Австралія;

Швейцарія;

Індонезія;

Ботсвана;

Філіппіни.

5 найпопулярніших країн Європи для подорожей у 2021

– розкішний американський журнал про подорожі, який видається міжнародною корпорацією Condé Nast. Його часто називають "біблією для туристів".

Європейська рада подорожей (ETC) вирішила провести опитування серед 4 тисяч респондентів, щоб обрати найпопулярніші напрямки.

Згідно з результатами опитування, 53% віддали свої голоси за відпочинок на узбережжі Середземного моря.

Греція Іспанія Італія Франція Хорватія

Крім того, опитування показує, що місця на відкритому повітрі та туризм у вільний час є найпотрібнішим видом туризму за цей період, причому 38% респондентів заявили, що планують ще подорожувати, щоб позасмагати та відпочити на пляжі.