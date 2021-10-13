Однак є ті напрямки, що припали мандрівникам до душі найбільше. Журнал Condé Nast Traveler провів опитування й назвав найкращі країни для подорожей у 2021 році.

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Найкращі країни для подорожей у 2021

Рейтинг складали на основі вибору читачів.

Так, у п'ятірку найкращих увійшли Португалія, Нова Зеландія, Японія, Марокко та Шрі-Ланка.

Повний рейтинг:

  • Португалія;
  • Нова Зеландія;
  • Японія;
  • Марокко;
  • Шрі-Ланка;
  • Італія;
  • Ісландія;
  • Греція;
  • Хорватія;
  • Туреччина;
  • Норвегія;
  • Мальдіви;
  • Кенія;
  • Ірландія;
  • Ізраїль;
  • Австралія;
  • Швейцарія;
  • Індонезія;
  • Ботсвана;
  • Філіппіни.

5 найпопулярніших країн Європи для подорожей у 2021

Європейська рада подорожей (ETC) вирішила провести опитування серед 4 тисяч респондентів, щоб обрати найпопулярніші напрямки.

Згідно з результатами опитування, 53% віддали свої голоси за відпочинок на узбережжі Середземного моря.

  1. Греція
  2. Іспанія
  3. Італія
  4. Франція
  5. Хорватія

Крім того, опитування показує, що місця на відкритому повітрі та туризм у вільний час є найпотрібнішим видом туризму за цей період, причому 38% респондентів заявили, що планують ще подорожувати, щоб позасмагати та відпочити на пляжі.