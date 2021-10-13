Однак є ті напрямки, що припали мандрівникам до душі найбільше. Журнал Condé Nast Traveler провів опитування й назвав найкращі країни для подорожей у 2021 році.
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Найкращі країни для подорожей у 2021
Рейтинг складали на основі вибору читачів.
Так, у п'ятірку найкращих увійшли Португалія, Нова Зеландія, Японія, Марокко та Шрі-Ланка.
Повний рейтинг:
- Португалія;
- Нова Зеландія;
- Японія;
- Марокко;
- Шрі-Ланка;
- Італія;
- Ісландія;
- Греція;
- Хорватія;
- Туреччина;
- Норвегія;
- Мальдіви;
- Кенія;
- Ірландія;
- Ізраїль;
- Австралія;
- Швейцарія;
- Індонезія;
- Ботсвана;
- Філіппіни.
5 найпопулярніших країн Європи для подорожей у 2021
Європейська рада подорожей (ETC) вирішила провести опитування серед 4 тисяч респондентів, щоб обрати найпопулярніші напрямки.
Згідно з результатами опитування, 53% віддали свої голоси за відпочинок на узбережжі Середземного моря.
- Греція
- Іспанія
- Італія
- Франція
- Хорватія
Крім того, опитування показує, що місця на відкритому повітрі та туризм у вільний час є найпотрібнішим видом туризму за цей період, причому 38% респондентів заявили, що планують ще подорожувати, щоб позасмагати та відпочити на пляжі.