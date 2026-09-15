Без довгих черг на контролі: які аеропорти стали найкращими у 2026 році та хто став лідером

Аеропорт для пасажира – це не лише місце, де потрібно пройти контроль і сісти на літак. На враження від подорожі також впливають швидкість перевірок, зручність пересадок, транспортне сполучення з містом та навіть наявність готелю. Саме ці критерії врахували під час створення нового світового рейтингу аеропортів.

Про це пише Euronews із посиланням на дослідження World Consumer Airport Index 2026. Автори рейтингу оцінили аеропорти за низкою показників і розділили їх на дві категорії: найбільші та менші.

Як визначали найкращі аеропорти?

До категорії найбільших увійшли аеропорти, які обслуговують понад 47,2 мільйона пасажирів на рік. Для них та менших хабів оцінювали транспортне сполучення з містом, зокрема доступ до метро або національної залізниці. Також враховували зручність переміщення між терміналами та виходами на посадку, вибір авіакомпаній, середню кількість затримок і наявність готелю.

Додаткові бали аеропорти отримували, якщо пасажирам потрібно було менше 3 хвилин на проходження контролю безпеки. Позитивно на результат також впливала відсутність нічної комендантської години.

Які великі аеропорти стали найкращими?

Перше місце серед найбільших аеропортів посів Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас в Іспанії. Пасажири тут витрачали близько 3 хвилин на проходження контролю безпеки. До десятки найкращих великих аеропортів також увійшли:

Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас, Іспанія;

Леонардо да Вінчі-Фьюмічіно, Рим, Італія;

Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, США;

Суварнабхумі, Бангкок, Таїланд;

Шарля де Голля, Париж, Франція;

Міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза, Джидда, Саудівська Аравія;

Хітроу, Лондон, Велика Британія;

Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Іспанія;

Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда), Японія;

Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ.

Які невеликі аеропорти стали найкращими?

Серед менших аеропортів перше місце посів аеропорт Дюссельдорфа в Німеччині. Тут процедура проходження контролю безпеки відбувається майже миттєво. Десятка найкращих виглядає так:

Дюссельдорф, Німеччина;

Цюрих, Швейцарія;

Копенгаген, Данія;

Гельсінкі, Фінляндія;

Мальпенса, Мілан, Італія;

Осло Гардермуен, Норвегія;

Мюнхен, Німеччина;

Міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада;

Брюссель, Бельгія;

Берлін-Бранденбург, Німеччина.

Водночас автори індексу назвали й аеропорти з найгіршими результатами. Серед великих це Анталія, Гуанчжоу Байюнь та Франкфурт, а серед менших Сеул Гімпо, Пунта-Кана та Лондон Станстед. На результати вплинули велика віддаленість від центрів міст, обмежені варіанти транспорту, слабке залізничне сполучення, тривалий час очікування під час контролю безпеки та високий відсоток затримок.