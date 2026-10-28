Таргани, натовпи та забудова: який курорт Тенеріфе назвали найгіршим на Канарах

Як пише британське видання Daily Express із посиланням на рейтинг видання Which?, серед 15 найбільших курортів Канарських островів найнижчу оцінку отримав Плайя-де-лас-Амерікас на Тенеріфе.

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Раніше ми вже робили огляд повного рейтингу 15 найбільших курортів Канарських островів, де розповіли, які напрямки отримали найвищі оцінки та чим вони приваблюють туристів.

Чому Плайя-де-лас-Амерікас опинився наприкінці рейтингу?

У рейтингу Плайя-де-лас-Амерікас посів останнє місце серед 15 найбільших курортів архіпелагу. Учасники опитування критично оцінили співвідношення ціни та якості, туристичні розваги, можливості для шопінгу і загальну атмосферу. Але житло отримало чотири зірки з п'яти, тож саме умови проживання не стали головним недоліком курорту.

Плайя-де-лас-Амерікас орієнтований на масовий туризм: сюди їдуть заради сонячної погоди, пляжів і насиченого нічного життя. Однак така атмосфера подобається не всім. Через велику кількість розваг і туристів курорт порівнюють із Бенідормом – іспанським містом, відомим активним відпочинком.

Що може не сподобатися туристам?

Однією з головних причин невдоволення є велика кількість людей. Туристичний путівник Wikivoyage попереджає, що пляжі курорту переповнені протягом дня. Також у мережі з'являлися скарги на тарганів. Один із користувачів форуму Mumsnet, згадуючи свою поїздку, розповів, що комах було дуже багато.

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Критика стосується і забудови південного узбережжя Тенеріфе. Розвиток курортів Лос-Крістіанос і Плайя-де-лас-Амерікас супроводжувався постійним розширенням забудови, а це поступово змінило природний вигляд узбережжя.

Чим курорт може зацікавити мандрівників і хто очолив рейтинг?

Попри критику, у Плайя-де-лас-Амерікас є багато варіантів дозвілля: пункти прокату, туристичні оператори та аквапарк Siam Park. Для спокійнішого відпочинку можна обрати пляж Плайя-дель-Камісон, який Which? називає альтернативою більш людним ділянкам узбережжя.

Автори рейтингу зазначають, що враження від курорту залежать від правильного вибору місця для відпочинку та очікувань туриста. Плайя-де-лас-Амерікас не претендує на роль тихого приморського містечка, адже його головні переваги – це розваги та розвинена туристична інфраструктура.