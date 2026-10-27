Секрет вдалої відпустки: як обрати найкращий курорт на Канарських островах, що підійде саме вам

Канарські острови залишаються одним із популярних напрямків для мандрівників. За даними Daily Express, минулого року архіпелаг відвідали рекордні 18,4 мільйона туристів. Для порівняння, у 1960 році, коли туди прибув перший комерційний рейс, кількість відпочивальників становила лише 69 тисяч.

Реклама Adv

Daily Express опублікувало рейтинг 15 найбільших курортів Канарських островів, складений на основі оцінок читачів британського видання Which?. У добірці представлені місця для різних видів відпочинку.

Які курорти Канарських островів варто обрати для відпочинку?

1. Пуерто-де-Моган, Гран-Канарія

Перше місце в рейтингу посів Пуерто-де-Моган. Курорт вирізняється бухтою зі спокійним морем і рибальською гаванню. Місцевість підійде тим, хто хоче відпочивати біля моря без постійного шуму великих туристичних центрів.

Кому підійде: парам і туристам, які віддають перевагу спокійному пляжному відпочинку.

2. Пуерто-де-ла-Крус, Тенеріфе

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Курорт розташований на півночі Тенеріфе і відрізняється від типових пляжних зон острова. Тут можна відвідати ботанічний сад, поплавати в басейнах із морською водою та помилуватися краєвидами вулканічної гори Тейде.

Кому підійде: тим, хто хоче поєднати відпочинок біля океану з відвідуванням природних пам'яток.

3. Мелонерас, Гран-Канарія

Мелонерас – курорт із великими готелями високого класу. Його головна перевага – це розташування поруч із дюнами Маспаломаса, до яких веде приморська набережна. Це дає змогу поєднувати проживання у комфортному готелі з відпочинком на узбережжі та відвідуванням природної пам'ятки.

Кому підійде: туристам, які шукають готелі високого класу та хочуть мати поруч пляжі та дюни.

4. Плая-Бланка, Лансароте

Цей курорт на півдні Лансароте приваблює тих, хто хоче відпочивати біля моря і мати можливість проводити час на набережній. Тут є пристань для яхт, а неподалік розташовані пляжі Папагайо, які можна включити до плану відпочинку.

Кому підійде: тим, хто планує пляжну відпустку з поїздками до сусідніх пляжів.

5. Коста-Тегісе, Лансароте

Коста-Тегісе розташований на східному узбережжі Лансароте. Курорт має піщані пляжі та можливості для віндсерфінгу. Крім того, звідси можна дістатися до старого міста Тегісе, тож відпочинок не обов'язково обмежувати лише морем.

Кому підійде: любителям віндсерфінгу та тим, хто хоче урізноманітнити пляжну відпустку поїздками островом.

6. Коста-Адехе, Тенеріфе

Коста-Адехе розташований на південному заході Тенеріфе. Курорт відомий дорогими готелями, спокійними пляжами та полями для гольфу. Ще одна його перевага – це аквапарк Siam Park, який дає змогу урізноманітнити відпочинок водними атракціонами.

Кому підійде: тим, хто планує зупинитися в готелі високого класу, грати в гольф або відвідувати водні атракціони.

7. Плая-де-Сантьяго, Ла-Гомера

Плая-де-Сантьяго – це невелике рибальське селище з пляжем із чорною галькою. На відміну від великих курортів, тут акцент зроблений не на нічних розвагах чи великих готельних комплексах, а на спокійному відпочинку та пішому туризмі.

Кому підійде: мандрівникам, які хочуть ходити в походи, досліджувати природу та уникати жвавих туристичних зон.

8. Лос-Крістіанос, Тенеріфе

Лос-Крістіанос поєднує пляжний відпочинок із можливістю подорожувати морем. Тут є порт, захищений пляж і жвава набережна. З курорту відправляються пороми до Ла-Гомери, а також човни для морських прогулянок.

Кому підійде: туристам, які не хочуть проводити всю відпустку на одному пляжі і планують відвідати сусідній острів.

9. Маспаломас, Гран-Канарія

Головна особливість Маспаломаса – це великі золотисті піщані дюни, які стали однією з найвідоміших природних пам'яток курорту. Тут також є маяк і протяжні пляжі, тож можна поєднувати відпочинок біля моря з дослідженням незвичайного ландшафту.

Кому підійде: любителям широких пляжів, піщаних дюн і прогулянок природними територіями.

10. Корралехо, Фуертевентура

Корралехо – це колишнє рибальське селище на півночі Фуертевентури. Курорт розташований поруч із дюнами та приваблює можливостями для кайтсерфінгу. Звідси також можна вирушити на острів Лобос, щоб урізноманітнити відпочинок морською поїздкою.

Кому підійде: прихильникам активного відпочинку на воді.

11. Лас-Пальмас, Гран-Канарія

Лас-Пальмас – столиця Гран-Канарії, де пляжний відпочинок можна поєднати з міським дозвіллям. Тут розташований пляж Лас-Кантерас, є історичний старий квартал і багато ресторанів. На відміну від курортів, де основне дозвілля зосереджене біля готелів, у столиці можна також досліджувати міське середовище.

Кому підійде: тим, хто хоче поєднати пляж із відвідуванням ресторанів та історичної частини міста.

12. Плая-дель-Інглес, Гран-Канарія

Плая-дель-Інглес – великий курорт із широким пляжем, магазинами, барами та нічними клубами. Тут є можливості для пляжного відпочинку вдень і розваг ввечері, тому туристам не доведеться обмежувати дозвілля лише морем.

Кому підійде: тим, хто любить жваві курорти, шопінг і вечірні розваги.

13. Калета-де-Фусте, Фуертевентура

Калета-де-Фусте розташована на східному узбережжі Фуертевентури. Курорт має пляж, захищений від сильних хвиль, що робить його привабливим для сімейного відпочинку. Тут також є поля для гольфу, тому дозвілля можна доповнити спортивними заняттями.

Кому підійде: сім'ям із дітьми та туристам, які шукають спокійний пляж і можливості для гри в гольф.

14. Пуерто-дель-Кармен, Лансароте

Пуерто-дель-Кармен – курорт із довгою пляжною зоною, вздовж якої розташовані бари та ресторани. Також тут є стара гавань із тихішою атмосферою. Завдяки такому поєднанню туристи можуть обирати між жвавою частиною узбережжя та спокійнішим відпочинком біля порту.

Кому підійде: тим, хто хоче мати поруч заклади харчування та розваги, але водночас цінує тихіші місця.

15. Плая-де-лас-Амерікас, Тенеріфе

Плая-де-лас-Амерікас відомий барами, клубами та пляжами, які залишаються жвавими до пізньої ночі. Це курорт, де вечірні розваги є важливою частиною відпочинку, а не лише доповненням до пляжного дозвілля.

Кому підійде: молоді, компаніям друзів і всім, хто планує поєднати відпочинок біля моря з нічним життям.

Вдалий відпочинок багато в чому залежить від правильного вибору курорту! Адже навіть популярний серед туристів напрямок може не відповідати вашим очікуванням. Тому перед поїздкою варто врахувати власні вподобання та обрати місце, яке найкраще їм відповідає.