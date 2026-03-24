Майже 500 тисяч гривень за переліт: за що платять такі кошти у літаку
- До найдорожчих входять авіаквитки першого класу від Virgin Atlantic, Etihad Airways, Singapore Airlines та Emirates, з цінами від 6 000 до 10 500 доларів за рейс.
- Пасажири таких рейсів отримують люксові умови, включаючи приватні люкси, персональний сервіс, та доступ до преміальних лаунжів.
Найдорожчі авіаквитки у світі доводять, що політ може бути не просто способом дістатися до пункту призначення, а справжнім досвідом розкоші, де комфорт, сервіс і приватність виходять на абсолютно новий рівень.
Ціни на авіаквитки й без того рідко бувають низькими, але коли мова заходить про преміальні класи, суми зростають у рази. Перельоти у першому класі можуть коштувати тисячі, а інколи й десятки тисяч доларів залежно від маршруту та рівня сервісу . Нижче, з посиланням на Booking.com, розповідаємо про найдорожчі авіаквитки у світі.
Яка вартість найдорожчих квитків?
До переліку найдорожчих авіаперельотів у світі входять і преміальні класи провідних авіакомпаній, які пропонують пасажирам не просто комфорт, а справжній люкс у небі. Так, верхній клас від Virgin Atlantic на рейсі з Лондона до Нью-Йорку коштує від 6 000 доларів. Пасажирам пропонують повноцінні ліжка, масажні функції в кріслах, дизайнерські піжами, а також трансфер із водієм і доступ до преміальних лаунжів.
Ще більш ексклюзивний досвід пропонує "Резиденція" від Etihad Airways на рейсі з Абу-Дабі до Нью-Йорку. Це фактично трикімнатний люкс із вітальнею, спальнею та душем, де пасажирам доступні персональний дворецький і приватний кухар.
Один із найрозкішніших варіантів – люкси першого класу Singapore Airlines на рейсах із Сінгапуру до Парижа. Це повністю закриті кабіни, які можна об'єднувати у двоспальні простори, з ресторанним рівнем харчування та доступом до приватних лаунжів.
Скільки коштує найдорожчий квиток на літак?
Перше місце серед найдорожчих авіаквитків у світі займає перший клас авіакомпанії Emirates на літаку Airbus A380. Переліт, наприклад, з Нью-Йорку до Дубая в один бік обійдеться щонайменше у 10 500 доларів (405 тисяч гривень). Пасажирам пропонують приватний люкс із розсувними дверима від підлоги до стелі, крісло з ефектом нульової гравітації та власний мінібар.
Однією з головних особливостей є можливість прийняти душ прямо під час польоту на висоті понад 12 тисяч метрів із використанням преміальної косметики Bulgari. Окрім цього, пасажири першого класу отримують доступ до вишуканого меню a la carte, створеного шеф-кухарями рівня Мішлен. Такий формат подорожі вважається одним із найрозкішніших у світі авіаперельотів.
Літак Airbus A380, який використовує Emirates, вражає своїми масштабами та технічними характеристиками, пише Emirates. Його вага становить від 510 до 575 тонн, а розміри настільки великі, що довжину можна порівняти з двома синіми китами, а висоту з п'ятьма жирафами. Загалом конструкція літака налічує близько 4 мільйонів окремих деталей.
Часті питання
Чому перельоти в преміальних класах настільки дорогі?
Перельоти в преміальних класах коштують дорого через високий рівень комфорту та послуг, які надаються пасажирам. Наприклад, пасажири можуть отримувати повноцінні ліжка, дизайнерські піжами, персонального дворецького та приватного кухаря. Також доступ до преміальних лаунжів і трансфер із водієм додають вартості квиткам.
Які авіакомпанії пропонують найдорожчі квитки у світі?
Серед авіакомпаній, що пропонують найдорожчі квитки, можна виділити Virgin Atlantic, Etihad Airways, Singapore Airlines та Emirates. Вони пропонують пасажирам люксові умови, такі як приватні люкси, ресторанне харчування та доступ до ексклюзивних послуг під час польоту.
Які особливості найдорожчого авіаквитка у світі?
Найдорожчий авіаквиток у світі пропонує авіакомпанія Emirates на літаку Airbus A380. Переліт з Нью-Йорку до Дубая коштує щонайменше 10 500 доларів і включає приватний люкс із розсувними дверима, крісло з ефектом нульової гравітації, власний мінібар, можливість прийняти душ під час польоту та доступ до меню a la carte від шеф-кухарів рівня Мішлен.