Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Travel Travel-лайфхаки Сонце, океан і економія: названо найдешевший курорт Європи для сімейного відпочинку у 2026 році
23 липня, 18:22
2

Сонце, океан і економія: названо найдешевший курорт Європи для сімейного відпочинку у 2026 році

Юлія Турелик

Шукаєте ідеальне місце для літньої відпустки з родиною, яке не спустошить ваш банківський рахунок? Експерти проаналізували ціни на популярних європейських напрямках і визначили беззаперечного лідера цього року.

Попит на сімейний відпочинок у Європі цього року змусив експертів уважно придивитися не лише до красивих пляжів, а й до щоденних витрат туристів. Як пише The Independent, саме такий підхід і вивів Алгарве в лідери серед найдоступніших напрямків.

Чому Алгарве визнали найдешевшим курортом Європи?

Дослідження охопило 22 популярні європейські курорти й порівнювало не лише каву чи вечерю, а й більш "сімейний" набір витрат – від сонцезахисного крему до засобу від комах. У підсумку південь Португалії показав найнижчий цінник для родин, які планують літню відпустку без зайвих витрат.

Стандартний набір із 10 найпоширеніших туристичних покупок в Алгарве коштує 8 300 гривень. Це на 2,7% менше, ніж торік, тож регіон не лише утримав позиції, а й став ще привабливішим для економних мандрівників.

До цього набору враховували чашку кави, пляшку пива, кока-колу, келих вина, воду, сонцезахисний крем, засіб від комах, дві дитячі піци, обід із двох страв для двох дорослих і сімейний обід із трьох страв.

Алгарве приваблює ще й тим, що тут легше уникнути натовпів, характерних для найпопулярніших узбереж Іспанії, Італії чи Греції. Для багатьох сімей це не менш важливо, ніж низькі ціни: спокійніший ритм відпочинку часто стає вирішальним аргументом.

Що ще відомо про рейтинг дешевих курортів?

У списку популярних напрямків, які теж можуть зацікавити тих, хто рахує бюджет, опинився Сонячний берег у Болгарії, а далі йдуть Лансароте, Менорка та Коста-Брава.

  • Алгарве, Португалія;
  • Сонячний Берег, Болгарія;
  • Лансароте, Канарські острови, Іспанія;
  • Менорка, Балеарські острови, Іспанія;
  • Коста-Брава, Іспанія;
  • Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія;
  • Мармарис, Туреччина;
  • Коста-дель-Соль, Іспанія;
  • Коста-Бланка, Іспанія;
  • Пафос, Кіпр.

На протилежному боці рейтингу опинилося Сорренто в Італії – саме там базовий "туристичний кошик" коштує вдвічі дорожче, ніж в Алгарве. 