Туристи роблять це щодня: топ 5 найбрудніших речей у подорожах, про які всі забувають

Літній сезон подорожей стартував, а разом із ним мільйони туристів вирушають у готелі, літаки та аеропорти. Однак експерти нагадують: деякі звичні речі під час поїздок можуть приховувати більше бактерій, ніж здається.

Фахівці туристичного страхового сервісу Quotezone.co.uk назвали п'ять місць і предметів, на які варто звернути увагу мандрівникам.

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Які речі та місця під час подорожей набагато брудніші, ніж ви могли уявити?

Пульт від телевізора у готельному номері

Один із найпопулярніших предметів у номері може бути одним із найбрудніших. Пульти часто переходять із рук у руки, але не завжди потрапляють до списку речей, які ретельно очищають під час прибирання. Експерти зазначають, що на ньому можуть залишатися мікроби від попередніх гостей, тому перед використанням краще протерти його антибактеріальною серветкою.

Пульт від телевізора у готелях / фото Canva

Валіза на ліжку

Багато туристів після заселення одразу ставлять багаж на ліжко, щоб розпочати розпаковування. Однак валіза подорожує через аеропорти, транспорт і вулиці, збираючи бруд по дорозі. Фахівці радять використовувати спеціальну багажну стійку або залишати валізу на підлозі.

Валіза на ліжку / фото Canva

Кишеня сидіння в літаку

Це місце пасажири часто використовують для зберігання телефону, навушників чи перекусів. Але, за словами експертів, кишені сидінь зазвичай очищають лише від сміття, а не миють після кожного рейсу. Тому краще не класти туди особисті речі без додаткового захисту.

Кишеня сидіння в літаку / фото Canva

Ходіння босоніж у громадських місцях

Навіть під час відпочинку біля моря не варто забувати про гігієну. Коридори готелів, бари, зони біля басейнів та туалети – це місця з великим потоком людей. Туристам рекомендують брати із собою шльопанці та уникати ходіння босоніж у таких зонах.

Ходіння босоніж у громадських місцях / фото Canva

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Сенсорні екрани в аеропортах

Кіоски самообслуговування, термінали та сканери відбитків пальців щодня використовують тисячі людей. Через це вони можуть накопичувати бактерії. Після контакту з такими поверхнями експерти радять мити руки або користуватися антисептиком.

Сенсорні екрани в аеропортах / фото Canva

Варто запам'ятати, що прості гігієнічні звички під час подорожей допоможуть уникнути неприємностей і зробити відпустку комфортнішою.