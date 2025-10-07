Сон у коробці став розкішшю: цей капсульний готель здивував весь світ
- Zedwell Piccadilly Circus у Лондоні є найбільшим капсульним готелем у світі з близько 1000 індивідуальних капсул.
- Ціни на ночівлю в Zedwell Piccadilly Circus починаються від 30 фунтів стерлінгів, і попит на такі готелі дуже високий, тому бронювання потрібно здійснювати заздалегідь.
Усі ми чули за існування капсульних готелів, які надають можливість переночувати у маленькому просто за невеликі кошти. Наразі – це популярна ідея, яка розвинулася до величезних масштабів.
Ідея створення капсульних готелів з'явилася ще до 2000-х років. Сьогодні такий формат став настільки популярним у світі, що виникає просте питання: чи справді комфортно зупинятися у подібних готелях?
Як і де з'явилась ідея створити капсульний готель?
Капсульний готель – це тип готелю, який винайшли в Японії. Він складається з невеликих капсул-ліжок, схожих на спальні кабінки, які розташовані одна за одною. Готелі пропонують дешеві ночівлі гостям, які не потребують або не можуть дозволити собі більші та дорожчі номери.
Перший у світі капсульний готель Capsule Inn Osaka відкрився в 1979 році в районі Умеда в штаті Осака. Звідти цей формат готелів поширився по всій Японії, а згодом і в усьому світі.
Який найбільший капсульний готель у світі?
Zedwell Piccadilly Circus є найбільшим у світі капсульним готелем з близько 1000 індивідуальних капсул, який розташований у Лондоні. Гості можуть переночувати в одному з дубових коконів: вони звукоізольовані, без жодних вікон та мають легке освітлення. Для додаткової розкоші є простирадла з єгипетської бавовни, а також розумний клімат-контроль з очищеним потоком повітря у кожному коконі.
Гості можуть закрити свою капсулу завдяки затвору, що створює повну конфіденційність від інших. Окремо від капсул є ряд спільних ванних кімнат з окремими душовими кабінами, пральними машинами та захищеними місцями для зберігання багажу. У готелі не подають сніданок, адже на вулиці, де він розташований є безліч закладів харчування.
Як зазначає The Sun, переночувати в даному готелі можна за 30 фунтів стерлінгів, в той час, як в інших повноцінних готелях ціна варіюється від 400 фунтів стерлінгів за ніч. Попит на дані готелі дуже високий. Якщо ви бажаєте переночувати у подібних, бронювати треба заздалегідь за пару місяців. Якщо ви цінуєте обмежений простір, то вам наша порада – триматись подалі від подібних місць, адже вам буде максимально некомфортно через малий простір.
Що цікавого відвідати у Великій Британії?
Під час поїздки до Британії рекомендуємо ознайомитись не лише з відомими місцями Лондона. Ми зібрали локації, які варті уваги кожного туриста.
Але не зациклюймось лише на Лондоні. У Британії є ціла низка різноманітних міст. Утім, лише одне з них визнали найспокійнішим і найліпшим для життя. І ви зобов’язані його відвідати.
