Найбільші в авіаісторії країни: МАУ поповнить власний флот новими літаками – куди літатимуть
Джерело:avianews.com
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" поповнить свій флот двома далекомагістральними широкофюзеляжними літаками Boeing 777-300. Їх планують завезти в Україну до кінця 2021 року.
Boeing 777-300 стане найбільшим в авіаційній історії України літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси. Він може перевозити до 426 пасажирів.
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Авіалайнери МАУ бере в лізинг та використовуватиме для чартерних програм туроператора "Компас", спільно з якою і реалізовує цей проєкт. При цьому авіакомпанія зможе виконувати на них свої рейси до США чи Канади.
Зараз ми на фінальній стадії підписання договору з МАУ про використання цих літаків,
– розповів виконавчий директор "Компасу" Дмитро Гудзій.
Він додав, що наявність саме двох авіалайнерів необхідна для резерву, якщо інший не зможе виконувати польоти.
Boing 777-300 може перевозити до 426 пасажирів та має три класи:
- економклас – 400 місць з розміщенням крісел 3 + 4 + 3;
- бізнес-клас – 14 місць з розміщенням крісел 2 + 3 + 2;
- клас бізнес+ – 12 місць з розміщенням крісел 2 + 2 + 2.
Куди МАУ літатиме на Boeing 777-300
Туроператор "Компас" вже оприлюднив три польотних програми з Києва на пляжні курорти : в Домінікану, на Мальдіви та у Канкун (Мексика).
Домініканська Республіка
Перший чартер 7 грудня. Польоти будуть виконуватися раз на 10 днів. Наступний 10-денний ланцюжок запустять 25 грудня.
Умови в'їзду в Домініканську Республіку
Домінікана приймає туристів з України без обмежень.За даними Worldometer, станом на 3 вересня 2021 року в Домініканській Республіці виявлено 350 789 випадків зараження коронавірусом, з них 4 009 летальних.
Канкун
Рейси заплановані з 28 грудня, також раз на 10 днів.
Умови в'їзду до Мексики
Як повідомляє консульська служба МЗС України, для в’їзду на територію Мексики з метою туризму українці мають отримати попередній електронний дозвіл (електронну візу).
Якщо вам надали її, то під час можливої співбесіди в пункті в'їзду мексиканські міграційні органи можуть вимагати від іноземної особи пояснень щодо:
- мети / мотиву подорожі;
- фінансового забезпечення під час перебування;
- адреси проживання, ідентифікації особи, яка запросила в гості;
- оплату / бронювання готелю;
- наявність зворотного авіаквитка.
Мальдіви
З 29 грудня Boeing 777-300 МАУ полетить в Мале. Другу 10-денну чартерну програму мають намір виконати з 2 січня.
Умови в'їзду на Мальдіви
З 10 вересня 2020 року обов'язковою умовою для в'їзду на територію острівної держави є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 96 години до вильоту.
Щоб отримати візу по прибутті, потрібно підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів.
Крім того, з 15 липня на Мальдівах запроваджено так звану електронну "Декларацію про стан здоров’я мандрівника", яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдівів за 24 години до прильоту / вильоту. Заповнити та подати цю декларацію можна на офіційному вебсайті Міграційної служби, перейшовши за посиланням https://imuga.immigration.gov.mv/.За даними Worldometer, станом на 3 вересня 2021 року на Мальдівах виявлено 81 474 випадки зараження коронавірусом, з них 226 летальних.
Відзначимо, раніше Державіаслужба України дозволила "Міжнародним авіалініям України" виконувати рейси зі Львова та Києва до Бахрейну.