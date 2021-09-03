Найбільші в авіаісторії країни: МАУ поповнить власний флот новими літаками – куди літатимуть

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" поповнить свій флот двома далекомагістральними широкофюзеляжними літаками Boeing 777-300. Їх планують завезти в Україну до кінця 2021 року.

Boeing 777-300 стане найбільшим в авіаційній історії України літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси. Він може перевозити до 426 пасажирів.

Читайте також SkyUp Airlines запускає польоти з Києва до ще одного міста Польщі

Авіалайнери МАУ бере в лізинг та використовуватиме для чартерних програм туроператора "Компас", спільно з якою і реалізовує цей проєкт. При цьому авіакомпанія зможе виконувати на них свої рейси до США чи Канади.

Зараз ми на фінальній стадії підписання договору з МАУ про використання цих літаків,

– розповів виконавчий директор "Компасу" Дмитро Гудзій.

Він додав, що наявність саме двох авіалайнерів необхідна для резерву, якщо інший не зможе виконувати польоти.

Boing 777-300 може перевозити до 426 пасажирів та має три класи:

економклас – 400 місць з розміщенням крісел 3 + 4 + 3;

– 400 місць з розміщенням крісел 3 + 4 + 3; бізнес-клас – 14 місць з розміщенням крісел 2 + 3 + 2;

– 14 місць з розміщенням крісел 2 + 3 + 2; клас бізнес+ – 12 місць з розміщенням крісел 2 + 2 + 2.

Куди МАУ літатиме на Boeing 777-300

Туроператор "Компас" вже оприлюднив три польотних програми з Києва на пляжні курорти : в Домінікану, на Мальдіви та у Канкун (Мексика).

Домініканська Республіка

Перший чартер 7 грудня. Польоти будуть виконуватися раз на 10 днів. Наступний 10-денний ланцюжок запустять 25 грудня.

Умови в'їзду в Домініканську Республіку

Домінікана приймає туристів з України без обмежень.

Канкун

За даними Worldometer , станом на 3 вересня 2021 року в Домініканській Республіці виявлено 350 789 випадків зараження коронавірусом, з них 4 009 летальних.

Рейси заплановані з 28 грудня, також раз на 10 днів.

Умови в'їзду до Мексики

Як повідомляє консульська служба МЗС України, для в’їзду на територію Мексики з метою туризму українці мають отримати попередній електронний дозвіл (електронну візу).

Якщо вам надали її, то під час можливої співбесіди в пункті в'їзду мексиканські міграційні органи можуть вимагати від іноземної особи пояснень щодо:

мети / мотиву подорожі;

фінансового забезпечення під час перебування;

адреси проживання, ідентифікації особи, яка запросила в гості;

оплату / бронювання готелю;

наявність зворотного авіаквитка.

Мальдіви

За даними Worldometer , станом на 3 вересня 2021 року в Мексиці виявлено 3 387 885 випадків зараження коронавірусом, з них 261 496 летальних.

З 29 грудня Boeing 777-300 МАУ полетить в Мале. Другу 10-денну чартерну програму мають намір виконати з 2 січня.

Умови в'їзду на Мальдіви

З 10 вересня 2020 року обов'язковою умовою для в'їзду на територію острівної держави є наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 96 години до вильоту.

Щоб отримати візу по прибутті, потрібно підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів.

Крім того, з 15 липня на Мальдівах запроваджено так звану електронну "Декларацію про стан здоров’я мандрівника", яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдівів за 24 години до прильоту / вильоту. Заповнити та подати цю декларацію можна на офіційному вебсайті Міграційної служби, перейшовши за посиланням https://imuga.immigration.gov.mv/.

За даними Worldometer , станом на 3 вересня 2021 року на Мальдівах виявлено 81 474 випадки зараження коронавірусом, з них 226 летальних.

Відзначимо, раніше Державіаслужба України дозволила "Міжнародним авіалініям України" виконувати рейси зі Львова та Києва до Бахрейну.