Навіть COVID-сертифікат не допоможе: Бельгія не впускатиме українських туристів

Влада Бельгії через ситуацію з коронавірусом заборонила в'їзд для українців – без поважної причини. Не впускатимуть навіть тих туристів, у яких є міжнародний COVID-сертифікат.

Про таке рішення влади повідомили у прикордонній службі країни.

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України немає у списку країн, в'їзд громадянам яких дозволений

України більше немає у переліку країн, громадянам яких дозволений в'їзд, на сайті бельгійської федеральної служби внутрішніх справ.

Коли та чому була видалена Україна – наразі невідомо. Також України немає у переліку урядового порталу Бельгії – туди входять країни, для яких роблять виняток щодо в'їзду попри пандемічні обмеження.

Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку"

Проте українські громадяни можуть потрапити на територію Бельгії, якщо у них є "поважна причина". Мовиться про роботу, навчання, лікування та об'єднання родини.

9 листопада у ЄС оголосили про те, що Україну виключили з так званого "зеленого списку". На такий крок у Євросоюз пішли через значне погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Також перелік "безпечних" країн покинув Сінгапур.

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Зазначимо, що "зелений список" ЄС оновлює кожних два тижні, переглядаючи показники щодо коронавірусу. У МЗС України раніше зазначали, що це рішення не є обов'язковим, обмеження кожна країна ухвалює окремо.