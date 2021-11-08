Нові правила почали діяти сьогодні, 8 листопада. Відповідні оновлення опублікували на сайті державної адміністрації Словенії.

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Словенія посилила карантинні обмеження

Так, з 8 листопада, країна перестала визнавати тканинні маски – дозволяються тільки медичні маски та респіратори класу захисту FFP2.

Усі громадські заходи та урочистості тимчасово заборонені. Дозволяються зібрання лише членів сім'ї або одного домогосподарства.

Натомість релігійні збори дозволяється проводити, якщо учасники мають документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani – перехворіли, щеплені, тестовані), дотримуються маскового режиму та дистанції 1,5 метра.

Така ж умова, соціальна дистанція, стосується відвідувачів культурно-спортивних заходів в приміщенні, а заповнюваність залів і трибун не повинна перевищувати 50%.

Діяльність закладів громадського харчування з дискотекою або розважальною програмою – заборонена. При цьому ресторани, бари та кафе зможуть працювати лише з 5 ранку до 22 години вечора, і обслуговувати тільки відвідувачів за столиками.

Незмінним для громадян Словенії залишилося правило відвідування громадських місць – потрібен документ PCT, в якому має міститися інформація про повну вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірус або довідка про одужання, термін якої не перевищує шести місяців. Однак відсьогодні це стосується не тільки дорослих, але і підлітків з 12 років.

Крім того, з 15 листопада учні та студенти повинні тричі на тиждень проходити швидкі тести на антигени в школах – вони фінансуватимуться з бюджету.