Настя Каменських у Мексиці: як відпочиває одна з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу

Популярна українська співачка Настя Каменських – NK, відпочиває в мексиканському місті Тулум. За океан вона вирушила після смерті батька, разом із мамою та найкращою подругою, щоб перезавантажитися.

Каменських вирішила вийти за межі своєї музичної кар'єри. Тому головною метою поїздки стало реаліті-шоу "Девочки рулят".

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У своєму Інстаграмі виконавиця анонсує вихід кожної серії, наповнених пригодами, труднощами, одкровеннями, а також щирими емоціями й переживаннями. Перші три серії реаліті вже опубліковані на її офіційному YouTube-каналі. Глядачі мають можливість спостерігати за мандрівкою з усіма деталями. Зокрема, у першому випуску дівчина показала, як презентувала сюрприз своїм рідним, реакцію чоловіка Потапа та підготовку до поїздки.

NK в Мексиці

Попри пандемію коронавірусу Настя Каменських наважилася вирушити за кордон, а саме в доколумбове місто цивілізації майя, яке служило портом для міста Коба на східному узбережжі Юкатану – Тулум.

Знаменитість подорожує з мамою Лідією Петрівною і найкращою подругою Анною Андрійчук. За її словами, кожна з них потребує цілковитого ретриту та пошуку нового балансу. Адже цьогоріч дівчат спіткало чимало важких подій і переживань, які забрали багато енергії.

Цікаві деталі мандрівки

Під час відпочинку в Тулумі, Настя вирішила спробувати на собі Тамаскале, що в перекладі "дім гарячих каменів" – це древній ритуал племен майа.

Я дуже давно мріяла потрапити на цей ритуал. Він вважається очищенням, шляхом проходження своїх страхів та злості. Також ритуал допомагає повернутися до витоків – свого "Я", – розповідає співачка.

Шаман проводить вас через ритуал, звертаючись до енергії духів всіх сторін світу. По факту, він вводить в транс. Церемонія супроводжується співом та ударами в бубон.

Дівчата співали та кричали разом з ним, адже тільки так можна викинути всі страхи. Ритуал був надзвичайно емоційним – вони плакали та ледь не впадали в істерику, але по закінченню звільнилися від своїх страхів та наповнилися свободою.

Куди б я не подорожувала, мені дуже хочеться залишити свої страхи й відчути спокій, бо це тривожить мене й не дозволяє спокійно жити, – зазначила NK мексиканською мовою.

Вона дуже сподівається, що це переродження допоможе їй.

Крім того, Настя Каменських щодня ділиться у своєму Instagram-акаунті деталями відпочинку й тішить підписників сонячними світлинами.