У МЗС допускають, що влітку країни можуть послабити обмеження для подорожей за кордон: деталі

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. Однак точну дату відкриття кордонів зараз спрогнозувати неможливо.

Він припускає, що послаблення з боку інших країн будуть стосуватися й українців.

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Можу припустити, що в літній період певні послаблення для подорожей будуть впроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці, – каже Кулеба.

При цьому міністр підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

За його словами, МЗС України постійно працює над розширенням списку країн, в які дозволено їздити українцям. Також він зазначив, що на сайті зовнішньополітичного відомства є інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду та транзиту для громадян України в будь-якій країні.

Нагадаємо, раніше ми писали про закриття кордонів та посилення локдауну у п'ятьох країнах світу для іноземних туристів через COVID-19.