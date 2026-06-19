Легені після COVID-19 та рідкісні хвороби: який незвичайний музей працює у Львові

У Львові є місце, яке точно здивує навіть тих, хто вже багато разів бував у місті. Це музей, де замість картин чи старовинних речей можна побачити справжні медичні експонати та дізнатися більше про те, як різні захворювання змінювали людський організм.

Мова йде про музей хвороб людини імені Дмитра Зербіно – одну з найстаріших медичних експозицій Львова, створену ще наприкінці 19 століття.

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Чим унікальний музей хвороб людини імені Дмитра Зербіно у Львові?

Музей був заснований у 1896 році професором-патологоанатомом Онджеєм Обжутом, який започаткував його колекцію після того, як привіз перші експонати з Празького університету. Відтоді фонди поповнювалися матеріалами з медичних досліджень та розтинів, і сьогодні колекція музею внесена до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

Зараз у музеї зберігається понад 2000 макропрепаратів – це органи з різними патологіями, які можна побачити у спеціальному розчині, що дозволяє зберігати їх десятиліттями. Найстарішим експонатам уже понад 150 років. Окрему частину колекції становлять понад 2500 патогістологічних препаратів, які показують, як захворювання виглядають під мікроскопом.

Музей хвороб у Львові / фото Креденс

Тут також є зразки рідкісних паразитів та вірусів, які сьогодні майже не зустрічаються. Серед найцікавіших експонатів – зразки патологій людського плода, рідкісні випадки прокази та віспи, а також сучасні зразки, зокрема легені, уражені COVID-19. У музеї представлені матеріали, пов'язані з онкологічними захворюваннями, туберкульозом та іншими серйозними хворобами.

Також тут зберігається унікальний архів протоколів розтинів, який ведеться з 1896 року. У ньому вже понад 80 тисяч записів українською, польською, німецькою та російською мовами. Окрім експонатів, музей має наукову бібліотеку з рідкісними виданнями з патологічної анатомії та колекцію медичних малюнків, які створювали художники при кафедрі.

Музей хвороб у Львові / фото "Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського"

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Яка ціна, графік та адреса музею?

Вхідний квиток до музею коштує 80 гривень для дорослих та 50 гривень для пільгових категорій. Також можна замовити екскурсію українською мовою, яка коштує від 400 гривень. Музей працює у період із вересня до червня:

понеділок – п'ятниця: 15:30 – 17:30;

субота – неділя – за попереднім погодженням.

У липні – серпні відвідування можливе за попередньою домовленістю.