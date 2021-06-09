"Мотор Січ" відновлює рейси з Києва до Львова на 50-річних літаках

Авіакомпанія "Мотор Січ" заявила, що повертається на лінію Київ – Львів. Польоти здійснюватимуться з 24 червня.

На лінії заявлений літак Ан-24 – регіональний турбогвинтовий авіалайнер, розроблений в СРСР. У парку "Мотор Січ" зараз є три таких машини. Вони майже досягли 50-річного віку, адже випущені в 1971, 1972 і 1973 роках.

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Авіаперевізник літатиме з аеропорту "Київ" (Жуляни) щодня, крім неділі, а зі Львова – щодня, за винятком суботи.

Розклад рейсів

Київ 10:00 – Львів 11:15, будні

Київ 11:00 – Львів 12:20, субота

Львів 17:15 – Київ 18:35, будні та неділя

Вартість авіаквитків

"Мотор Січ" продає квитки на рейси Київ – Львів за ціною від 1500 гривень в одну сторону, якщо бронювати поїздку за місяць. У мінімальну вартість входить тільки 5 кілограмів ручної поклажі, загальні габарити якої за сумою трьох вимірів не повинні перевищувати 115 сантиметрів.

Якщо ж пасажир захоче взяти з собою друге місце ручної поклажі вагою до 5 кілограмів, то за це доведеться заплатити 8 євро за переліт в одну сторону.

На маршруті Київ – Львів вже літає "Роза Вітрів" (Windrose). Авіакомпанія здійснює польоти двічі на день на сучасніших літаках Embraer 145 і ATR 72-600. Однак літає з аеропорту Бориспіль, що збільшує шлях в центр столиці.

Авіаквитки за місяць до вильоту можна купити за ціною від 1000 гривень в одну сторону (7 кілограмів ручної поклажі й 23 кілограми багажу).

Відзначимо, раніше українська авіакомпанія SkyUp заявила, що планує відкрити прямі рейси між Баку і Львовом з 5 липня.

Також в Україну розпочне літати німецький лоукостер Eurowings. Перший рейс з Дюссельдорфа до Києва відбудеться 1 вересня.