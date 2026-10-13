Вибір напрямків для морського відпочинку в листопаді не такий великий, як у літні місяці. На багатьох популярних європейських курортах купальний сезон уже завершився, тому туристам, які хочуть продовжити літо, доводиться дивитися в бік тропічних країн. Один із цікавих варіантів – Занзібар, архіпелаг біля східного узбережжя Танзанії. Листопад має свої важливі переваги для подорожі: це перехідний період між сезонами дощів і сухої погоди, коли острів ще не переповнений туристами. Детальніше розповість 24 Канал.

Яка погода на Занзібарі у листопаді?

Наприкінці осені на Занзібарі панує справжнє літо, а температура повітря зазвичай тримається на рівні +28...+31 градуса. Вночі також тепло – приблизно +23...+25 градусів. Індійський океан комфортний для купання: температура води становить близько +27...+28 градусів, тож туристам не доведеться звикати до холодних хвиль або шукати басейн із підігрівом.

Але листопад має один нюанс – у цей період на Занзібарі починаються короткі дощі Vuli. Зазвичай це нетривалі тропічні зливи, які можуть проходити вночі або вранці, після чого знову з'являється сонце. Однак іноді дощова погода може затягнутися на кілька годин або навіть довше.

Листопад на Занзібарі належить до перехідного періоду між двома основними сезонами. Довгий сезон дощів, який зазвичай припадає на березень – травень, уже позаду, а тривалий вологий період ще не почався. Це створює чудові умови для туристів, які не хочуть їхати в розпал високого сезону. У листопаді на острові зазвичай менше відпочивальників, ніж взимку. Відповідно, можна розраховувати на спокійнішу атмосферу на пляжах і більший вибір варіантів проживання.

Пляж на Занзібарі / Фото Depositphotos

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Які пляжі Занзібару обрати для відпочинку?

На Занзібарі є кілька популярних курортних районів, і кожен із них має свої особливості.

Нунгві (Nungwi) – один із найвідоміших пляжних курортів острова. Він розташований на півночі, де припливи й відпливи менше впливають на можливість купатися в океані. Тут багато готелів, ресторанів, пляжних барів і центрів водних розваг. Це хороший вибір для тих, хто хоче проводити більшу частину відпустки біля океану.

Кендва (Kendwa) – ще один популярний пляж на півночі. Його цінують за широкий піщаний берег, бірюзову воду та красиві заходи сонця. На відміну від деяких інших районів острова, тут можна комфортно купатися навіть під час відпливу.

Падже (Paje) – курорт на східному узбережжі, який приваблює любителів активного відпочинку. Тут популярні кайтсерфінг, віндсерфінг і прогулянки вздовж океану. Однак на східному узбережжі припливи й відпливи особливо відчутні: під час відпливу вода може відступати далеко від берега. Тому перед бронюванням готелю варто врахувати цей нюанс.

Які ціни на відпочинок на Занзібарі у листопаді?

Туристична агентка @glamour_travell радить туристам летіти у відпустку на море в листопаді саме на Занзібар. Ціни на початку місяця приємно дивують. Наприклад, тур 7 ночей з вильотом 4 листопада обійдеться у 82 тисячі гривень за двох, а на 14 ночей – від 125 тисяч гривень. Враховуючи віддаленість острова, це дуже вигідна пропозиція. Тож замість того, щоб вкотре їхати у Єгипет, варто цього разу відвідати новий екзотичний напрямок.