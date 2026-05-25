Чи варто їхати у Неум: неймовірна історія єдиного пляжу Боснії і Герцеговини

Неум – це місце, де Боснія і Герцеговина має свій єдиний вихід до Адріатичного моря. Країна отримала той завдяки історичному компромісу ще у XVII столітті. А сьогодні тут – затишний пляж та дивовижні екскурсійні маршрути.

Неум приваблює мандрівників і м'яким кліматом (там понад 260 сонячних днів на рік), кришталево чистою водою, і загалом спокійним та затишним типово балканським відпочинком.

Дуже неординарне місце для відпочинку: чим цікавий єдиний вихід до моря Боснії і Герцеговини?

Боснія і Герцеговина розташована у самому серці Західних Балкан. Ця країна вражає переважно гірським рельєфом – там лежать величні Динарські Альпи з найвищою горою Магліч у 2386 метрів. Сусіди її також відомі більшості українських туристів – це Хорватія, Сербія та Чорногорія.

Але у Боснії і Герцеговині є унікальне місце, що дуже вирізняється серед інших регіонів країни – це Неум. Тут лежить вузька прибережна смуга, яка буквально розрізає хорватську територію навпіл – так, саме хорватську.

Цей географічний парадокс виник дуже давно, у 1699 році. Тоді Дубровнік, що був незалежною державою, на яку зазіхала Венеція, задля захисту вдався до хитрощів. Дубровнік подарував Османській імперії невелику смужку узбережжя, якраз у районі Неума – і тепер Венеція не могла напасти на місто, не зачепивши формально турецьку землю.

Неймовірно, але ні Австро-Угорщина, яка згодом взяла Боснію під контроль, ні пізніше Югославія не змінювали ці історичні кордони. Ось так сучасна Боснія і Герцеговина й отримала свій вихід до моря, хоча решту узбережжя в обидва боки – хорватські.

На amusingplanet.com доречно нагадали старий жарт про Хорватію, яка забирає собі весь пляж і не підпускає Боснію до моря. Меми в інтернеті зображали Хорватію як "жадібного сусіда", а Боснія була змушена сумно дивитися на воду через "паркан". Реальність насправді не геть така – декілька кілометрів пляжу все ж боснійцям доступні, ба й гостям країни так само.

Скільки саме? Довжина боснійського узбережжя становить усього 20 кілометрів, що робить його другим найкоротшим у світі після Монако. Навіть такі крихітні острівні держави, як Тувалу чи Науру, мають більшу протяжність берегової лінії. На карті Google без значного збільшення масштабу навіть не знайти цей боснійський вихід до моря.

Цікавий факт: географічний парадокс Неума тривалий час змушував хорватів їхати до популярного туристичного Дубровніка через боснійський кордон і проходити два митні контролі. Тільки у 2022 році Хорватія побудувала Пелешацький міст в обхід Боснії, з'єднавши свої території безпосередньо через острови над морем.

Що варто знати про відпочинок на єдиному боснійському курорті Неум?

Попри свої скромні масштаби, Неум має чудово розвинену туристичну інфраструктуру. Для гостей міста доступно близько 5000 мест у сучасних готелях, затишних мотелях, віллах та у приватному секторі. У літній сезон місцева набережна вирує життям завдяки численним кафе, барам та ресторанам, які створюють неповторну атмосферу класичного середземноморського курорту.

Для любителів пляжного відпочинку тут є 4 основні міські пляжі, розташовані під відомими готелями Villa Piccolotti, Grand Hotel Neum, Hotel Sunce та Hotel Zenit. Важливо знати, що пляжі галькові – та єдині у місті, що мають плавний та поступовий вхід у воду, тож ідеально підходять для відпочинку з дітьми.

Офіційний туристичний портал міста Неум visitneum.com подає також такий перелік головних пам'яток: Старе місто Гутово з автентичною кам'яною архітектурою та руїнами минулих епох, старовинні католицькі церкви Святої Ани та Святого Антонія, колоритне село Вранєво з атмосферою традиційного балканського побуту, і поруч – середньовічні некрополі з унікальними кам'яними надгробками-стечками, притаманними загадковій боснійській культурі. І, звісно, завершує цей список затишна затока Тіха-Лука – мальовнича й спокійна акваторія з прозорою водою.

Окрім того, Неум є чудовою стартовою точкою для цікавих одноденних екскурсій. Звідси туристи можуть легко дістатися до знаного водоспаду Кравіце або здатного вразити міста Мостар. Зовсім поруч і хорватський півострів Пельєшац, що славиться вишуканими винами та свіжими устрицями. А любителі природи можуть відвідати унікальний природний парк Гутово Блато – болотяну екосистему, яка є притулком для рідкісних видів птахів і містить безліч мальовничих маршрутів.

Цікавий факт: у 2026 році місцева влада підготувала для гостей особливий сюрприз – у Неумі проведуть масштабний літній фестиваль Neum Summer '26. Програма містить концерти, фольклорні вечори, кінопокази, спортивні турніри та навіть унікальний підводний кінофестиваль. Офіційний старт сезону – 12 червня.

Які ще дивовижні місця варто відвідати у Боснії і Герцеговині?

Відпочиваючи у Боснії, можна дійсно надовго затриматися у Неумі. Але не варто забувати, що ця балканська країна має багато іншого серед неймовірного синтезу природної краси та спадщини Османської імперії й Австро-Угорщини. Для активного відпочинку Боснія пропонує береги смарагдової річки Неретви, старовинні вулички Сараєво та Баньялуки, і, ясна річ, Динарські Альпи.

Головною перлиною та візитівкою країни є легендарний Стари Мост у Мостарі, зведений у 1566 році за наказом султана Сулеймана Пишного – того самого, що був чоловіком нашої Роксолани. Під час війни у 1993 році міст був повністю зруйнований, але його ретельно відбудували, дістаючи оригінальні камені просто з річкового дна – і знову відкрили у 2004.

Є дещо і для паломників – як-от Меджугор'є, одне з найвідоміших місць явлень Діви Марії у Європі. З 1981 року, коли шестеро місцевих дітей заявили, що бачили Богородицю, це місце щороку приймає понад мільйон вірян з усього світу.

Які ще місця на Адріатиці варто відвідати у 2026 році?

Ті, хто бажає розширити свої балканські горизонти та дослідити сусідні узбережжя Адріатики, можуть звернути увагу на такі, до прикладу, локації: