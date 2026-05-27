Тут відпочивають королівські гості: який пляж у Португалії визнали найкращим у Європі

Пляж Монте-Клеріго в португальському регіоні Алгарве очолив рейтинг найкращих пляжних локацій Європи на 2026 рік. Він вирізняється красивою природою, особливою атмосферою та ідеальними умовами для відпочинку.

Щоб визначити беззаперечного лідера експерти відомого туристичного порталу European Best Destinations проаналізували сотні різноманітних курортів по всій Європі. Кожен куточок оцінювали за цілою низкою критеріїв.

Читайте також Наче машина часу, – українка показала ретро-трамвай, який везе прямо до Атлантичного океану

За якими критеріями оцінювали пляжі?

Фахівці звертали особливу увагу на природну красу, якість води, доступність для туристів, сімейну атмосферу та автентичність локацій. Також враховувалися доступні види активного відпочинку, рівень охорони навколишнього середовища, пляжні послуги, якість прилеглої нерухомості та загальна атмосфера, що панує навколо.

Після цього тридцять пляжів із найвищими балами представили міжнародній комісії мандрівників, яка й визначила остаточного переможця.

Пляж Монте-Клеріго в Португалії: дивіться відео / інстаграм @utopiaguesthousept

Чим саме приваблює мандрівників пляж Монте-Клеріго?

Цей дивовижний куточок на мальовничому узбережжі Коста-Вісентіна дедалі більше приваблює мандрівників, які шукають автентичність, незайману природу, свіже морське повітря, особливу культуру серфінгу, захопливі пішохідні маршрути та стриману розкіш подалі від переповнених курортів.

Монте-Клеріго славиться своїми величними золотими скелями, дикими атлантичними пейзажами та неймовірними вечірніми краєвидами. Він стрімко завойовує славу одного з найкращих "пляжів для заходів сонця" в усій Португалії.

Вражаючий захід сонця на Монте-Клегіро / інстаграм @joaonunesportrait

Щоп'ятниці ввечері тут панує особлива атмосфера: місцеві жителі та гості збираються босоніж просто біля океану в культовому ресторані O Sargo. Вони насолоджуються живою музикою Música Ao Vivo, смакують свіжі морепродукти та проводжають сонце, що тоне в океані.

Хто із відомих людей відпочиває в Монте-Клеріго?

Цей затишний регіон поступово відкриває для себе й міжнародна еліта. Навесні цього року тут помітили Александра Грімальді – сина принца Альберта II Монакського. Також сюди часто приїжджає знаменитий модельєр Крістіан Лубутен.

Паралельно в цій місцевості активно розвивається інфраструктура преміум-класу: спостерігається зростання нового покоління вишуканих приватних вілл та дизайнерських будинків для відпочинку.

Красивий пляж Монте-Клегіро: дивіться відео / інстаграм @_beatrizfrois

Які пляжі увійшли до топ-10 найкрасивіших у Європі в 2026 році?

Повний список лідерів, які підкорили серця мандрівників цього року, виглядає так:

Пляж Монте-Клеріго, Алгарве, Португалія;

Пляж Вутумі, острів Антипаксос, Греція;

Пляж Фтері, острів Кефалонія, Греція;

Пляж Елафонісі, острів Крит, Греція;

Пляж Больяско, Лігурія, Італія;

Пляж Кала Мескіда, острів Майорка, Іспанія;

Пляж Квальвіка, острів Москенесей, Норвегія;

Пляж Ровінья, острів Корфу, Греція;

Пляж Капуташ, Анталія, Туреччина;

Пляж Палеокастрица, острів Корфу, Греція.

Які ще місця у Португалії варто відвідати?

Хоча регіон Алгарве приваблює тисячі мандрівників, через великий наплив туристів знайти там вільне місце на узбережжі стає дедалі складніше.

Як пише видання Which?, чудовою альтернативою популярним курортам є інші недооцінені куточки на західному узбережжі Португалії. Серед них – заповідні пляжі Галуш та Галапінюш у затоці Сетубал, елітне селище Компорта, де мають вілли принц Гаррі та Меган Маркл, мальовничий регіон Сінтра-Кашкайш, рибальське містечко Пеніше та унікальний пляж Одесейше на кордоні з Алентежу, де можна плавати одночасно в теплій річковій лагуні та прохолодному океані.

Окрім неймовірних пляжів, Португалія пропонує й найкращі умови для тривалого проживання. За даними дослідження компанії Global Citizen Solutions, столицю країни Лісабон визнали найкомфортнішим містом у світі для життя експатів у 2026 році. Місто очолило рейтинг завдяки високому рівню безпеки, чистому повітрю, доступній вартості життя та розвиненій інфраструктурі, випередивши такі мегаполіси, як Амстердам, Мельбурн та Відень.