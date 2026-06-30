Що туристам подивитись у Монако: вистачить одного дня

Монако – це одна з найменших держав світу, тому навіть за один день тут можна побачити чимало знакових місць. Більшість пам’яток розташовані зовсім поруч, тому між ними легко пересуватися пішки.

Розкішні яхти, легендарне казино, старовинні вулиці, панорамні краєвиди й місця, пов’язані з князівською родиною – усе це реально встигнути побачити за один день, пише Trip my Dream.

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Якщо часу небагато, то самі ці локації варто додати до свого маршруту або ж розпланувати похід в місця на кілька днів.

Що варто побачити в Монако?

Казино Монте-Карло

Територія Монако займає близько трьох кілометрів, проте туристи найперше хочуть тут побачити знаменитий комплекс казино Монте-Карло. Сюди можна завітати просто так, щоб оглянути фойє й перший зал з ігровими автоматами.

Оперний театр Монте-Карло

У тій самій будівлі, що й казино, розташований один з найкрасивіших театрів князівства. Його автором став архітектор Шарль Гарньє, який створив паризьку Оперу Гарньє.

Порт Еркюль

Цей порт вже давно став символом розкішного життя Монако. Тут пришвартовані величезні яхти мільйонерів та знаменитостей, тому ця локація приваблює багатьох туристів. Під час прогулянки тут навіть можна відшукати судно князя Монако, яке пришвартовується разом з усіма іншими.

Старе місто Монако-Вілль

Історичний центр князівства розташований на скелі заввишки близько 140 метрів над морем. Дістатися сюди можна пішки, піднявшись вгору чи автомобілем.

У Монако-Вілль проживає приблизно тисяча людей. Тут розташований Княжий палац, біля якого щодня об 11:55 відбувається зміна варти, Собор Святого Миколая, площа Візантії, сади Сен-Мартен і популярний оглядовий майданчик з краєвидом на князівство.

Собор Святого Миколая

Кафедральний собор Монако є усипальницею князівської родини. Найбільше відвідувачів привертає місце поховання княгині Грейс Келлі, яка загинула в автокатастрофі 1982 року, та її чоловіка – князя Реньє III.

Княжий палац

Ця офіційна резиденція правителів Монако належить княжому роду ще з XIII століття. В одному крилі палацу розташований музей для відвідувачів. Навіть частина князівських володінь стає відкритою для мандрівників влітку.

Туристам на замітку! Якщо прапор на резиденції приспущено, то це означає, що монарха немає на місці, а значить двері до резиденції відкриті для туристів.

Екзотичний сад

Мандрівникам у Монако радять заглянути до Екзотичного саду біля залізничного вокзалу, що розташований за 15 хвилин від міста. Садом можна полюбуватися на висоті 100 метрів над рівнем моря, а його площа займає приблизно один гектар. Його створили дотримуючись принципів дзен за ініціативи князя Реньє III. Вхід для відвідувачів безкоштовний.

Кажуть, що у Монако проживає більше мільйонерів на квадратний метр, ніж у будь-якому іншому місці світу. Водночас життя у князівстві надзвичайно дороге. Навіть заможні мешканці зазначають, що витрати тут дуже високі. Проте хоча б раз у житті в Монако точно варто побувати.