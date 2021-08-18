Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ: вартість квитків
Джерело:Lowcost UA
Бюджетний авіаперевізник Молдови FlyOne запускає маршрут Кишинів – Київ. Перший політ відбудеться вже 1 жовтня. Загалом заплановано, що рейси відбуватимуться 3 рази на тиждень.
Вартість квитків стартує від 39 євро в один бік. Це найдешевший формат перельоту без багажу.
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Розклад рейсів до Молдови
Авіакомпанія має дозвіл на польоти за цим напрямком з 1 жовтня до 25 березня. Очікують, що у разі підвищеного попиту, частоту рейсів змінять з 3 до 4 разів на тиждень. Літаки виконуватимуть рейси з аеропорту Київ (Жуляни). Політ триватиме лише 1 годину.
Рейс Київ – Кишинів виконуватимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 4 ранку.
Кишинів – Київ відбуватиметься в ті самі дні тижня, виліт о 02:05 ночі.
Які умови перетину кордону з Молдовою
- Сертифікат про вакцинацію;
- Або негативний результат ПЛР-тесту або антиген-тесту;
- Тест на антитіла, який діє 90 діб;
- Довідка про одужання від COVID-19 впродовж останніх 180 днів.
Карантинні обмеження не поширюються на:
- дітей до 12 років;
- студентів до 18 років, які їдуть на навчання;
- громадян, які приїжджають на лікування.