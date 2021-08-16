Нові правила діють від 16 серпня. Вони стосуються переважно туристів, але є й загальнодержавні обмеження.

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Правила в'їзду до Молдови: деталі

На кордоні з Молдовою мандрівники мають показати:

сертифікат про повний курс вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або на COVID-антиген;

довідку про перенесений COVID-19 протягом останніх 180 днів або тест на антитіла.

У разі відсутності цих медичних документів, особа має відбути 14-денну самоізоляцію. Проте є виключення: якщо впродовж 7 днів у неї не виникає симптомів, вона може здати ПЛР або антиген-тест на коронавірус. У разі отримання негативного результату – закінчити карантин.

Від самоізоляції звільняються:

діти до 12 років;

учні до 18 років, які їдуть на іспити або навчання;

громадяни, що в'їжджають до країни з метою лікування.

Які обмеження всередині країни

Крім того, у Молдові запроваджують додаткові обмеження, пов'язані зі скупченням людей. Наприклад, у будівлю аеропорту в Кишинева тепер пускають тільки мандрівників. Тим, хто проводжає або зустрічає, доведеться чекати на вулиці.

Кафе, ресторани, бари, театри та музеї, кінотеатри, бібліотеки, фітнес-центри та басейни мають бути заповнені менше ніж на 50%.

Максимальна кількість людей на розважальних заходах може становити 250 осіб. Це стосується усіх масових та урочистих заходів. Актуальним та обов'язковим лишається дотримання соціальної дистанції щонайменше в 1 метр та носіння маски.

До слова, Україна та Молдова домовились про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у червні 2021 року.