Міжнародне посвідчення не потрібне: ОАЕ почали визнавати українські права водія

Нерідко українці, що вирушають до різних країн світу, стикаються з проблемою при оренді авто. Річ у тім, що наші водійські посвідчення визнають не всюди.

Що ж, тепер в українців, які приїжджають до ОАЕ, не виникатиме труднощів з цим. 1 жовтня вступив у дію Меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємовизнання та обмін національних посвідчень водія.

Читайте також Ще одна курортна країна визнала українські COVID-сертифікати: умови в'їзду

ОАЕ почали визнавати українські права водія

Міжнародний договір став результатом майже трирічної роботи фахівців МВС, МЗС та Посольства України в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей документ підписали 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі.

Так, кожен громадян України, який переїжджає на проживання в Об'єднані Арабські Емірати, зможе конвертувати власне національне посвідчення водія на еміратський відповідник за спрощеною процедурою – без необхідності повторного складання іспитів. Однак це стосується лише категорій "А" та "В".

Завдяки досягнутим домовленостям громадяни України, які тимчасово перебувають в ОАЕ, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення,

– йдеться у повідомленні.

Тобто українські туристи, які подорожують до ОАЕ, матимуть можливість орендувати авто й керувати з власним посвідченням.

В МВС зауважили, що аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.