Авіакомпанія пропонує помилуватися місячним затемненням на борту літака: скільки це коштує

Багато авіакомпаній переживають кризу, тому придумують різні варіанти польотів для пасажирів. Австралійська компанія пропонує туристам помилуватися Місяцем на борту літака.

Авіаперевізник Qantas оголосив про продаж квитків на рейс, під час якого пасажири зможуть поспостерігати за повним місячним затемненням. Також це явище також називають суперповню.

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Перший рейс запланований на 26 травня, а висота польоту складе більше 13 кілометрів. Спочатку буде ще тригодинний мальовничий політ над Сіднеєм.

Політ відбудеться на літаку Boeing 787 Dreamliner.

Ми раді, що зараз робимо мальовничий політ, і Boeing 787 має найбільші вікна серед усіх пасажирських літаків, тому він ідеально підходить для спостерігання за Місяцем,

– сказала співробітниця компанії.

Замінити відпустку на політ до супутника Землі коштує 1170 доларів. У вартість також увійде фуршет перед злетом з канапе та коктейлями.