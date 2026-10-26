Місто в Єгипті увійшло до трійки найкращих для подорожей: його треба побачити саме влітку-2027

Уже скоро досвідчені українські мандрівники почнуть планувати подорожі на 2027 рік. Для більшості з них Єгипет асоціюється з курортами Червоного моря і відпочинком із системою "все включено". Однак у країні є місто, яке здатне вразити навіть найдосвідченіших туристів. Воно зберігає одні з найвизначніших пам'яток Стародавнього світу й нещодавно отримало визнання National Geographic.

Мовиться про Луксор, який розташований на півдні Єгипту. Саме це місто потрапило на третє місце списку найкращих напрямків для подорожей у 2027 році, який сформували аналітики National Geographic.

Чому Луксор опинився серед найкращих напрямків світу?

До рейтингу журналу увійшли 25 напрямків із різних куточків планети, які редакція рекомендує відвідати наступного року. Єгипетське місто опинилося в компанії таких місць, як норвезький регіон Вестланд і малайзійський острів Пенанг.

Головна причина уваги до Луксора – рідкісне повне сонячне затемнення, яке відбудеться 2 серпня 2027 року. Місто опиниться безпосередньо на шляху місячної тіні, а тому повна фаза затемнення триватиме приблизно 6 хвилин 22 секунди. Це одне з найдовших повних сонячних затемнень 21 століття.

Однак навіть без цієї астрономічної події Луксор заслуговує на увагу мандрівників. Це місто часто називають найбільшим музеєм просто неба у світі: на його території та в околицях зосереджена величезна кількість храмів, гробниць і пам'яток давньої цивілізації.

Що побачити туристам у Луксорі?

У Луксорі розташована одна з наймасштабніших релігійних споруд, які залишилися від Стародавнього Єгипту, – Карнакський храмовий комплекс. Його заснували приблизно у 20 столітті до нашої ери, а будівництво і розширення тривали за правління різних фараонів упродовж 2 тисяч років. Тут є храми, святилища, величезні колони, які сягають 21 метра і вкриті ієрогліфами, що розповідають про життя фараонів і релігійні обряди.



Карнакський комплекс / Фото Martin Pavel

Карнакський комплекс з'єднаний Алеєю сфінксів з Луксорським храмом, розташованим біля берега річки Ніл. Колись цією алеєю проходили урочисті релігійні процесії, а сьогодні це один із найцікавіших маршрутів для прогулянки містом. Особливо ефектно храм виглядає після заходу сонця, коли вмикають підсвічування.

Алея сфінксів веде до Луксорського храму / Фото Samanta Garcia dos Santos

На західному березі Нілу розташована Долина царів – некрополь, де протягом століть ховали єгипетських фараонів. Археологи виявили тут понад 60 гробниць, але найпопулярніша з них – усипальня Тутанхамона, відкрита археологом Говардом Картером у 1922 році. Саме це відкриття стало однією з найгучніших археологічних сенсацій 20 століття.

Туристи можуть спуститися всередину окремих гробниць і побачити розписи на стінах, яскраві орнаменти та ієрогліфи, які збереглися протягом тисячоліть.

Розписи на стінах у Долині царів / Фото Community Advocacy

У Луксорі можна побачити ще чимало стародавніх пам'яток, а також вирушити у круїз Нілом і політати на повітряній кулі на світанку. З висоти відкриваються краєвиди на долину Нілу, зелені сільськогосподарські угіддя, пустельні пагорби та стародавні храми. Цей краєвид турист запам'ятає на все життя.