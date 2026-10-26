Город в Египте вошел в тройку лучших для путешествий: его надо увидеть именно летом 2027 года

Речь идет о Луксоре, расположенном на юге Египта. Именно этот город занял третье место в списке лучших туристических направлений 2027 года, составленном аналитиками National Geographic.

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Почему Луксор оказался среди лучших направлений мира?

В рейтинг журнала вошли 25 направлений из разных уголков планеты, которые редакция рекомендует посетить в следующем году. Египетский город оказался в компании таких мест, как норвежский регион Вестланд и малайзийский остров Пенанг.

Главная причина внимания к Луксору – редкое полное солнечное затмение, которое состоится 2 августа 2027 года. Город окажется непосредственно на пути лунной тени, поэтому полная фаза затмения продлится примерно 6 минут 22 секунды. Это одно из самых длительных полных солнечных затмений 21 века.

Однако даже без этого астрономического явления Луксор заслуживает внимания путешественников. Этот город часто называют крупнейшим музеем под открытым небом в мире: на его территории и в окрестностях сосредоточено огромное количество храмов, гробниц и памятников древней цивилизации.

Что посмотреть туристам в Луксоре?

В Луксоре находится одно из самых масштабных религиозных сооружений, сохранившихся от Древнего Египта, – Карнакский храмовый комплекс. Он был основан примерно в 20 веке до нашей эры, а его строительство и расширение продолжались при правлении различных фараонов на протяжении 2 тысяч лет. Здесь есть храмы, святилища, огромные колонны высотой до 21 метра, покрытые иероглифами, рассказывающими о жизни фараонов и религиозных обрядах.

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Карнакский комплекс / Фото Martin Pavel

Карнакский комплекс соединен Аллеей сфинксов с Луксорским храмом, расположенным у берега реки Нил. Когда-то по этой аллее проходили торжественные религиозные процессии, а сегодня это один из самых интересных маршрутов для прогулки по городу. Особенно эффектно храм выглядит после захода солнца, когда включают подсветку.

Аллея сфинксов ведет к Луксорскому храму / Фото Samanta Garcia dos Santos

На западном берегу Нила расположена Долина царей – некрополь, где на протяжении веков хоронили египетских фараонов. Археологи обнаружили здесь более 60 гробниц, но самая популярная из них – усыпальница Тутанхамона, открытая археологом Говардом Картером в 1922 году. Именно это открытие стало одной из самых громких археологических сенсаций 20 века.

Туристы могут спуститься внутрь отдельных гробниц и увидеть росписи на стенах, яркие орнаменты и иероглифы, сохранившиеся на протяжении тысячелетий.

Росписи на стенах в Долине царей / Фото Community Advocacy

В Луксоре можно увидеть еще много древних памятников, а также отправиться в круиз по Нилу и полетать на воздушном шаре на рассвете. С высоты открываются виды на долину Нила, зеленые сельскохозяйственные угодья, пустынные холмы и древние храмы. Этот пейзаж турист запомнит на всю жизнь.