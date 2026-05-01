Про це місто в Європі всі забувають, а дарма: тут є гігантське цуценя і вражаючий музей
Пілот відомого лоукостера Wizz Air Том Коупстейк здійснив майже 800 рейсів та побував у 50 країнах за останні 4 роки. Тож досвідчений мандрівник розповів про одне цікаве спостереження – туристи забувають про одне європейське місто, яке він обов’язково радить побачити.
За його словами туристи часто недооцінюють Більбао – яскраве портове місто на півночі Іспанії, яке дедалі частіше потрапляє до списків "прихованих перлин" Європи, пише The Mirror.
Що потрібно знати про Більбао?
Останнім часом мандрівники шукають досить специфічні напрямки – без натовпів, черг та переповнених локацій. Саме таким є Більбао.
Пілот розповів, що місто його вражає не лише атмосферою, але й природою, оскільки оточене зеленими пагорбами та горами, які ідеально підходять для прогулянок і хайкінгу.
Окрему увагу він радить звернути на сусідній Сан-Себастьян – ще одну популярну локацію на узбережжі. Місто розташоване біля Біскайської затоки й славиться пляжем Плайя-де-ла-Конча – мальовничою затокою з м’яким піском та крисивими видами, пише Travel off Path. Навіть у сезон тут немає натовпів туристів, оскільки більшість відвідувачів – місцеві чи гості з сусідніх регіонів.
У Більбао поєднується сучасність та історія. Місто відоме своєю баскською культурою, унікальною архітектурою та мистецтвом світового рівня.
Головною його візитівкою став Музей Гуггенхайма – футуристична будівля, спроєктована архітектором Френком Гері.
Поруч з ним – знаменита інсталяція "Цуценя", яка вже стала символом міста.
Проте досить цікавим є старий Більбао. Район Каско-В’єхо зберіг середньовічну атмосферу вузьких вуличок, де розташовані історичні будівлі, зокрема Собор Сантьяго. Тут же знаходиться і Меркало-де-ла-Рібера – один з найбільших критих ринків Європи.
Окремої уваги заслуговує і гастрономія. Місто славиться своїми пінчос – місцевою версією тапас, а також свіжими морепродуктами. Більбао наповнений барами, ресторанами та кафе, де можна відчути справжній смак регіону.
Серед популярних локацій – міст Субісірі, фунікулер Артксанда з панорамними видами, а також Біскайський міст – унікальна споруда, що входить до спадщини ЮНЕСКО.
Тепер інтерес до міста зросте ще й завдяки новим авіамаршрутам, оскільки лоукостер Wizz Air запустив нові рейси до Більбао, тож напрямок стане ще доступнішим для туристів.
Куди ще поїхати в Іспанії?
Туристам радять звернути увагу на Валенсію. Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова.
Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія.
Тут розташовані:
- Палац мистецтв "Королева Софія";
- Музей науки "Принц Філіп";
- Океанографічний музей.
Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста.
Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.
Часті питання
Чому Більбао вважається недооціненим містом для туристів?
Більбао часто недооцінюють через те, що це портове місто на півночі Іспанії, яке лише нещодавно почало з'являтися у списках 'прихованих перлин' Європи. Воно пропонує унікальну атмосферу без натовпів туристів, з багатою баскською культурою, сучасною та історичною архітектурою.
Які головні туристичні принади Більбао?
Головною візитівкою Більбао є Музей Гуггенхайма — футуристична будівля, спроєктована Френком Гері. Також варто відвідати інсталяцію 'Цуценя', старий район Каско-В’єхо з середньовічною атмосферою та гастрономічні заклади, де подають місцеві пінчос.
Які інші міста Іспанії рекомендовані для відвідування?
Окрім Більбао, туристам радять відвідати Валенсію — третє за величиною місто Іспанії. Валенсія славиться комплексом Місто науки та мистецтв, Валенсійськими воротами та 15 мостами. Також варто спробувати місцеву паелью, адже саме тут вона з'явилася.