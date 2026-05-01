Про це місто в Європі всі забувають, а дарма: тут є гігантське цуценя і вражаючий музей

Пілот відомого лоукостера Wizz Air Том Коупстейк здійснив майже 800 рейсів та побував у 50 країнах за останні 4 роки. Тож досвідчений мандрівник розповів про одне цікаве спостереження – туристи забувають про одне європейське місто, яке він обов’язково радить побачити.

За його словами туристи часто недооцінюють Більбао – яскраве портове місто на півночі Іспанії, яке дедалі частіше потрапляє до списків "прихованих перлин" Європи, пише The Mirror.

Що потрібно знати про Більбао?

Останнім часом мандрівники шукають досить специфічні напрямки – без натовпів, черг та переповнених локацій. Саме таким є Більбао.

Пілот розповів, що місто його вражає не лише атмосферою, але й природою, оскільки оточене зеленими пагорбами та горами, які ідеально підходять для прогулянок і хайкінгу.

Окрему увагу він радить звернути на сусідній Сан-Себастьян – ще одну популярну локацію на узбережжі. Місто розташоване біля Біскайської затоки й славиться пляжем Плайя-де-ла-Конча – мальовничою затокою з м’яким піском та крисивими видами, пише Travel off Path. Навіть у сезон тут немає натовпів туристів, оскільки більшість відвідувачів – місцеві чи гості з сусідніх регіонів.

У Більбао поєднується сучасність та історія. Місто відоме своєю баскською культурою, унікальною архітектурою та мистецтвом світового рівня.

Головною його візитівкою став Музей Гуггенхайма – футуристична будівля, спроєктована архітектором Френком Гері.

Поруч з ним – знаменита інсталяція "Цуценя", яка вже стала символом міста.

Проте досить цікавим є старий Більбао. Район Каско-В’єхо зберіг середньовічну атмосферу вузьких вуличок, де розташовані історичні будівлі, зокрема Собор Сантьяго. Тут же знаходиться і Меркало-де-ла-Рібера – один з найбільших критих ринків Європи.

Окремої уваги заслуговує і гастрономія. Місто славиться своїми пінчос – місцевою версією тапас, а також свіжими морепродуктами. Більбао наповнений барами, ресторанами та кафе, де можна відчути справжній смак регіону.

Серед популярних локацій – міст Субісірі, фунікулер Артксанда з панорамними видами, а також Біскайський міст – унікальна споруда, що входить до спадщини ЮНЕСКО.

Тепер інтерес до міста зросте ще й завдяки новим авіамаршрутам, оскільки лоукостер Wizz Air запустив нові рейси до Більбао, тож напрямок стане ще доступнішим для туристів.

Куди ще поїхати в Іспанії?

Туристам радять звернути увагу на Валенсію. Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова.

Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія.

Тут розташовані:

Палац мистецтв "Королева Софія";

Музей науки "Принц Філіп";

Океанографічний музей.

Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста.

Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.