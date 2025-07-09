Грецьке місто, де відпочивають усі місцеві: там мало туристів і бюджетні ціни

Невелике приморське містечко в Греції називають чудовим місцем, де можна відпочити з обмеженим бюджетом. Це свого роду прихована перлина, куди влітку з'їжджаються місцеві.

Про це прекрасне і бюджетне містечко розповіла його уродженка. А розташоване воно в північній частині Коринфії на Пелопоннесі, розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

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Місто в Греції, де можна бюджетно відпочити

Це місто Кіато в муніципалітеті Сікіона. Влітку там відпочивають переважно афіняни. За словами уродженки, це "чудове місце, якщо ви хочете побачити Грецію з обмеженим бюджетом".

У літні місяці тут повно чудових ресторанів та пляжних барів. Примітка: пляжні бари не стягують плату за користування шезлонгами. Достатньо буде просто купити каву,

– підказала колишня місцева мешканка.

У Кіато небагато готелів, але є цілком прийнятні варіанти проживання на Airbnb. Усі вони розташовані в пішій доступності від пляжу та центру міста.



Місто Кіато / Фото "Вікіпедія"

"Існує чудовий громадський транспорт до таких міст, як Коринф, звідки можна побачити канал. Крім того, цей регіон має надзвичайно історичну спадщину, тому, краще орендувати авто, щоб оглянути визначні пам'ятки, відвідати сусідні пляжі, міста чи гори", – додала уродженка міста.

Один із туристів поділився: "Так, чудово. У мене тут будинок, і я приїжджаю сюди щоліта, тут легке життя і гарний пляж".

Де розташоване Кіато: карта

Ще один мандрівник додав: "Навіщо їхати на жваві та дорогі острови, коли можна розслабитися та насолодитися справжнім грецьким життям, їжею та людьми на Пелопоннесі?".