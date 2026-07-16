Це озеро на Волині ховає на дні військовий літак, а з глибини лунають містичні звуки дзвонів

У селі Дольськ на Волині розташоване унікальне карстове озеро, яке приховує дивовижні таємниці та містичні легенди. Місцеві жителі вірять, що на його дні спочиває літак часів Другої світової війни, а на Великдень з глибини лунає передзвін затопленого монастиря.

Як називається це озеро і що про нього варто знати туристу? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Озеро Дольське з затопленим монастирем і літаком: де розташоване і чим цікаве?

Сучасне озеро Дольське, що розкинулося посеред села Дольськ на Волині, має карстове походження, але його нинішній вигляд – це результат грандіозного історичного проєкту. Колись тут була зовсім крихітна водойма, аж поки місцевий граф, який звів поруч розкішний двоповерховий палац, не забажав масштабу.

Селяни роками вручну викопували землю та насипали її на берегах, створивши ті самі пагорби, на яких сьогодні стоїть село. Хоча величний палац і не зберігся до наших днів, у селі досі стоїть старовинна криниця, від якої, за легендою, пролягав таємничий підземний хід до самого замку в Турійську.

Та найбільш щемлива та містична легенда Дольського озера пов'язана із прадавнім монастирем, який колись височів на цьому місці. Під час жорстоких татарських набігів за його міцними мурами рятувалися сотні жителів навколишніх сіл. Серед них була донька настоятеля – неймовірна красуня Серафима, яка славилася не лише вродою, а й знаннями цілющих трав та добрим серцем.

Коли загарбники повністю оточили святиню, турецький полководець без тями закохався в дівчину та запропонував їй стати його дружиною. Серафима погодилася на шлюб, але висунула умову – дозволити поховати полеглих воїнів і відпустити на волю жінок та дітей.

Коли мирні жителі безпечно відійшли до лісу, дівчина запросила вороже військо всередину монастиря. У таємній кімнаті за іконою Божої Матері було заховане містичне "колесо життя". Серафима повернула його, і в ту ж мить уся святиня разом із нею та загарбниками провалилася під землю, а на її місці розлилося глибоке озеро.

Ось який мальовничий вигляд має озеро Дольське на Волині: дивіться відео ivanivs

Старожили переконують – якщо у Великодню ніч вийти кригою на середину водойми, можна чітко почути глухий передзвін затоплених дзвонів. А білі лілії, що рясно вкривають водне плесо, є символом чистих душ захисників рідної землі.

Окрім сивої давнини, озеро береже й таємниці ХХ століття. Місцеві жителі, посилаючись на розповіді своїх предків-очевидців, стверджують, що у часи Другої світової війни просто у центр озера впав військовий літак, який і досі лежить під товщею води.

Хоча професійні дослідники та водолази ще не проводили тут масштабних пошукових робіт, громада щиро вірить, що колись цей залізний птах буде піднятий на поверхню. А поки що Дольське притягує любителів тиші, спокою та риболовлі.

До слова, окрім центрального озера, у селі є ще 4 дивовижні водойми, серед яких – озеро Горожене, оточене вербами, що виросли зі звичайних кілків. Загалом, цей дивовижний куточок Волині буквально створений для того, щоб перезавантажити думки, доторкнутися до живих легенд та відчути справжню магію української природи.

Які ще озера Волині варто відвідати?

Шацькі озера на чолі з величним Світязем є головною природною перлиною та візитівкою всієї Волині. Цей унікальний озерний край приваблює мандрівників кришталево чистою водою, цілющими хвойними лісами та розвиненою інфраструктурою для комфортного відпочинку.

А проте мальовнича Волинь багата й на інші унікальні природні куточки. Серед найцікавіших озер для літніх подорожей варто звернути увагу на Велике Згоранське – це водойма з бірюзовою водою та світлим піском, яку дедалі частіше називають "волинськими Мальдівами". А також на Сомин – затишне озеро в Турійській громаді, оточене густими лісами, та Окорське – унікальне озеро у формі ока неподалік Луцька.