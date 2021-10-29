Міст-привид та Чотири кавалери: маловідомі місця Хмельниччини, які варті уваги туриста

На завершення нашої подорожі Подільськими Товтрами ми залишили два не надто відомих об'єкти, розташованих неподалік Кам'янця-Подільського. Один з них – створений людиною, інший – природою.

Можливо, вони не настільки привабливі для середньостатистичного туриста як попередні, але нам було цікаво їх побачити на власні очі. Тим паче пейзажі тут неймовірні.

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Зубрівський віадук

Хоча цей грандіозний недобуд розташований в Зубрівці, в багатьох путівниках та краєзнавчих матеріалах його відносять до сусіднього села Панівці. Щоб у вас не виникало географічної плутанини, пояснюю: Зубрівка – дуже маленьке село, в якому мешкає близько півсотні осіб, і належить воно до Панівецької сільради. Тому, якщо побачите інформацію, що Зубрівський віадук знаходиться в Панівцях, то не лякайтеся. Помилки в цьому немає.

Історія цієї недобудови досить драматична. На початку XX століття Російська імперія, разом з Румунією та Австро-Угорщиною, почали працювати над амбітним інфраструктурним проєктом, що отримав назву "Слов'янський шлях". Держави планувати зв'язати залізницею порти Адріатики з Санкт-Петербургом.



Зубрівський віадук / Фото Романа Сенишина

Не зупинив будівництво навіть початок Першої світової війни. Навіть навпаки, адже постачання російських військ, що захопили Галичину, потребувало великих транспортних потоків. На початок 1917 року в Зубрівці встигли виконати найскладнішу частину робіт – звели віадук та 30-метрові пілони-опори.

Проте вже у вересні будівництво зупинилося внаслідок масштабного наступу союзних військ, які відкинули російську армію за Збруч. Згодом, за часів Союзу проєкт визнали недоцільним, а нині недобудований Зубрівський віадук відомий як міст-привид.

Вербецька Товтра

Фінальним об'єктом нашої подорожі стала Вербецька Товтра, що розташована поблизу села Вербка. Її також називають Чотирма кавалерами, оскільки сформована чотирма невисокими пагорбами.



Вербецька Товтра / Фото Андрія Сороківського

Вербецька Товтра є ботанічним заказником, який манить своєю унікальністю, адже саме тут можна прогулятися дном стародавнього моря. Мільйони років тому це були морські рифи, а це означає, що товтри є продуктом життєдіяльності молюсків і коралів. В теперішній час такі природні утворення дуже важко знайти в цілому світі, переважно їх можна побачити під водою.



Поверхня Вербецької Товтри / Фото Романа Сенишина

Ми вирішили піднятися на один з пагорбів, щоб оцінити все довкола. Тут справді дуже гарно. На вершинах товтри громадиться каміння, поросле квітами й травами. Також на пагорбах можна натрапити на невеликі печери, а ще звідси відкривається неймовірний краєвид на навколишні поля та величезний кар'єр.



Пагорби Вербецької Товтри зблизька / Фото Романа Сенишина

Великий плюс цього місця полягає в тому, що сюди дуже легко та дешево дістатися. На відстані одного кілометра звідси є залізнична станція Нігин, через яку проходять приміські поїзди, що з'єднують Хмельницький та Кам'янець-Подільський.

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Але не варто забувати, що Вербецька Товтра є заказником, тут ростуть рідкісні рослини. Тому поводитися треба відповідно – не забруднювати територію, не рвати квіти, і, ясне, діло не розпалювати вогнище. Дуже вже цінним природним об'єктом є ця локація.

Детальніше про Міст-привид та Чотири кавалери дивіться у відео:



Такою багатою на цікаві місця, а від того – незабутньою, виявилася наша подорож Подільськими Товтрами. І це лише частина з того, що можна побачити в цих краях. Тому потрібно буде якось повернутися, адже дійсно є чим зайнятися. А всім читачам радимо вже починати складати маршрут, щоб при першій же нагоді вирушити в захопливу мандрівку Поділлям.