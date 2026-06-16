На Кіпрі відкрили першу українську мініскульптуру за кордоном, присвячену мандрівнику з Києва

Українські історичні постаті дедалі частіше отримують символічне визнання далеко за межами України. Саме так, 15 червня на Кіпрі відкрили першу українську мініскульптуру, присвячену мандрівнику з Києва.

Авторка культурно-історичного проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, що вранці 15 червня 2026 року в Ларнаці на Кіпрі разом зі своєю командою відкрила першу міжнародну скульптуру проєкту за межами України.

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Які деталі про мініскульптуру відомі?

Скульптуру присвятили Василю Григоровичу-Барському – мандрівнику з Києва, який понад 24 роки подорожував країнами Європи, Азії та Африки. Він п'ять разів відвідував Кіпр і залишив після себе детальні описи побаченого у своїх подорожніх записках.

Як виглядає мініскульптура / фото Юлії Бевзенко

Під час своїх мандрів Григорович-Барський фіксував враження, події, звичаї та побут народів, з якими зустрічався. Його записи згодом були видані у 2000 році під назвою "Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік".

Мандрівник вирушав у подорожі за власною ініціативою та власним коштом, часто долаючи складні маршрути та ризикуючи заради пізнання нових країн і культур. Інтерес до подорожей сформувався у нього під час навчання в Києво-Могилянській академії, де він познайомився з історичними та географічними працями.



Мандрівник Василь Григорович-Барський / фото Вікіпедії

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Меценатом створення скульптури став культурний український центр "Обійми" за підтримки Sushko Philanthropy. Автор скульптури – Юрій Білявський.