Деталями він поділився у своєму відео, яке швидко стало вірусним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Яким лайфхаком користується мандрівник?

Тілбері розповів, що перш за все перед вильотом потрібно сфотографувати свою валізу.

Я завжди роблю фото свого багажу безпосередньо перед реєстрацією. Це дозволяє мені претендувати на компенсацію – до 3 800 доларів США, якщо багаж загубиться чи буде викрадений,

– пояснив він.

Навіщо це потрібно?

За даними видання Travel and Leisure, наявність фотографії багажу значно підвищує шанси на отримання компенсації. Фото допоможе швидше ідентифікувати ваші речі, підтвердити їхній стан і вміст, а також спростити спілкування зі страховими компаніями чи службами аеропорту.

Цікаво! Раніше інша мандрівниця поділилася чудовим лайфхаком, який допоможе заощадити місце у валізах. Для цього вона рекомендує засунути речі у подушку для сну.



Мільйонер поділився простою порадою про багаж / Фото Unsplash

Інші поради, які допоможуть захистити себе в аеропорту:

Зробіть фото валізи перед здачею в багаж;

Слідкуйте, щоб речі в ручній поклажі відповідали правилам перевезення;

Додатково – збережіть чеки на вартісні речі, які везете з собою.

Ці прості дії можуть зберегти тисячі доларів і нерви, якщо щось піде не так.